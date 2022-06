Fernando Godoy, presidente del Club La Milka, analizó la decisión de la Liga Amateur de suspender momentáneamente la competencia luego de hechos violentos sucedidos en diversas canchas los últimos fines de semana.

“Nos viene bien parar un poco, pero no mucho más porque los clubes tienen gastos de mantenimiento, la luz porque Epec no te espera y si no hay flujo de ingresos se complica”, dijo en diálogo con El Periódico.

Godoy mostró su malestar ante lo ocurrido en cancha de La Milka el pasado sábado con el enfrentamiento de las hinchadas de dos clubes fuera de la cancha: “No estamos de acuerdo para nada en lo que pasó, es una pena porque venía sin problemas. La violencia recayó en el fútbol que es un deporte tan lindo y de mucha convocatoria y hay que hacerse cargo pero buscarle una solución”.

Cabe destacar que este lunes la dirigencia de la Liga Amateur de Fútbol de San Francisco, confirmó que se parará la actividad una semana para analizar cómo mejorar la seguridad cada fin de semana. Mediante una conferencia de prensa informaron la decisión tras una reunión mantenida con la Municipalidad.

“Los clubes, la Liga y la Municipalidad estamos de acuerdo en que no es una liga privada que la arma cualquier persona, sino que tiene a la mayoría de los clubes de San Francisco. Los clubes forman una parte importante en la sociedad, los chicos están en el club. Vine ayer (por el lunes) a la noche y había pibes del Sub 14 que entrenan a las 6 y eran las 9.30 y estaban acá. Los padres están tranquilos de que están acá haciendo deporte y no en otro lado”, dijo Godoy.

Sobre la Liga indicó que fue un “aliciente” para que varios clubes vuelvan a resurgir: “No es un simple partido los sábados, sino que es importante y se debe tomar dimensión de lo que genera cada club”, expresó Godoy.