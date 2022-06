El pasado fin de semana y en el marco de la 8ª fecha del torneo de la Liga Amateur de Fútbol se registró una agresión a un árbitro.

El hecho fue en cancha de Juventud Unida, donde un jugador de La Trucha FC agredió a un árbitro con golpes de puño. La situación no pasó a mayores ya que los mismos compañeros lograron alejar al jugador en cuestión, quién reclamaba que el colegiado lo había tomado del cuello.

En ese marco, Carlos Giordano (presidente) y Julio Ricci (secretario) dialogaron con La Mañana de El Periódico y lamentaron lo sucedido, además señalaron que fue un hecho aislado.

"Hoy por hoy todo se viraliza, el jugador tendrá que cumplir con la sanción y no pasa más que eso", explicó Giordano. Por su parte, Ricci señaló: "Nuestra posición es siempre que la Liga siga creciendo, estar atrás de todos los equipos y que ellos hablen con sus jugadores, que estén en pleno contacto y tratar de que estos episodios no sucedan, estos episodios no son algo normal y no queremos que sucedan, a cada cancha de la Liga Amateur se va a jugar al fútbol y no a pegarle a alguien, no queremos que pase eso y vamos a seguir fomentando el hecho de sacar a los chicos de la calle, que jueguen al fútbol, que la gente siga yendo a la cancha tranquilamente porque es lo que está pasando, ya van 18 fechas de la Liga Amateur que se está jugando y lo tenemos muy controlado este tema. Esto se viralizó, pero tratamos de que se minimice y que se juegue solo al fútbol".

"El Tribunal está tratando el tema, si fue que el árbitro agredió. Y el jugador tendrá que cumplir su sanción, la Comisión de la Liga verá la sanción que le pondrán", agregó el presidente.

El hecho

(Video: Darío Pérez Fmr)