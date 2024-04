Sportivo Belgrano cayó este domingo con El Linqueño en el marco de la cuarta fecha del Federal A. La Verde sumó la segunda derrota de la temporada y otra vez se le escapó el partido en los minutos finales.

En ese marco, el entrenador Sergio Maza se refirió al resultado y al trabajo del equipo en este compromiso. “Otra vez una jugada nos vuelve a marcar al final del partido después de haber hecho un muy buen trabajo. En el segundo tiempo tuvimos las situaciones más clara de gol, por pequeñas desatenciones te terminas quedando con las manos vacías. Lo que habíamos practicado en la semana salió, les ganamos la mitad de la cancha, manejamos todo el tiempo la pelota, bien, para adelante; cambiamos el esquema y pasamos a jugar con línea de tres, un enganche y dos puntas. Ellos empezaron a meter cambios en la parte defensiva y estaban esperando nuestro error. Es parte de proponer, de ser un equipo protagonista, nosotros vinimos e hicimos lo que teníamos que hacer, jugamos por momentos muy bien y nos quedamos con las manos vacías, eso es lo triste. Nos da impotencia, pero no hay que dejar de ver todo lo bueno que se hace, todavía falta, duele perder, da impotencia todo esto pero no hay que dejar de creer, van cuatro fechas nomás y falta un montón todavía”, dijo Maza tras el partido.

Por otro lado, el DT explicó: “Contra DEPRO quisimos ser protagonistas y pudimos por imprecisiones. Después haciendo el análisis del partido vimos que lo manejamos, sufrimos y no fuimos contundentes. Hoy el equipo muestra muy buenas intenciones, jugamos la pelota al piso, el rival es un equipo duro, físico, te propone jugar a la espaldas y no lo lograron con nosotros porque jugamos siempre de frente, hay un penal a Ricardo (Tapia) que lo podrían haber sancionado, pero nosotros nos dedicamos a jugar, se cambió el esquema, se ganó el mediocampo, la primera jugada y la segunda, pero parece que nada de eso se evalúa cuando el resultado es negativo”.

Sportivo tuvo varias bajas en las últimas semanas por lesiones y también por dengue, algo que privó al entrenador de poner el equipo ‘ideal’. “Acá hay un equipo que respalda, creo que Lucas (Algozino) ingresó bien, hoy Ezequiel (Barrionuevo) también ingresó bien. Sacamos los dos jugadores amonestados para no sufrir lo que habíamos sufrido en 9 de Julio, se acomodaron bien y después pusimos un equipo para ir a atacar, para terminar la jugada en el área, esa bendita jugada que nos falta, estamos cerca, pero no es excusa. Todos hicieron un buen trabajo. Hicimos un buen trabajo, pero lamentablemente se me evalúa por el resultado, yo estoy con los pies sobre la tierra porque soy el conductor de este grupo y mi mensaje no cambia si hubiésemos ganado los cuatro partidos", indicó.