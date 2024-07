El sanfrancisqueño Flavio Demichelis, se quedó con la 8° edición de la Maratón de San Juan de 42K, la distancia más larga de la competencia. Fue con un tiempo de 2 horas 38 minutos 46 segundos.

El atleta local dialogó con La Mañana de El Periódico FM 97.1 y contó que no es la primera vez que gana en esta distancia, pero sí es la primera en San Juan. “No pensé que iba a poder llegar a un primer puesto, me preparé para competir y estar dentro de los cinco o diez primeros, sabía que había buen nivel, pero no sabía con qué circuito me iba a encontrar porque es la primera vez que vengo, no sabía el tema de la altimetría, la subida, la bajada, cuánto me podía llegar a afectar eso y bueno, se dio todo redondo”, expresó Demichelis.

“Es la cuarta maratón que hago y la primera que la lo tomo de forma competitiva, sentía que podía competir el año pasado, tuve la misma intención, pero tuve una recaída de gripe en la semana previa y no pude hacerlo. Este año me entreno seis veces a la semana con mi profe Leo Pisciolari, a quien le mando un abrazo grande porque disfruté el triunfo con él… entreno seis veces a la semana y trato de ser constante, yo creo que esa es un poco la clave, la constancia, aunque el tiempo no acompañe, aunque no haya ganas, hay que salir igual… trato de dedicarle una hora, dos horas a mis entrenamientos, hago gimnasio también, así que creo que también es importante complementar con esa parte”, comentó.

Por otro lado, Demichelis contó que se prepara para correr los 21k en Buenos Aires en las próximas semanas, pero también desea correr los 42k de Mendoza. “Creo que es la carrera más linda del país, la más convocante y después con objetivo de maratón, yo me propuse correr una por año en los distintos lugares de Argentina, he corrido en Buenos Aires, Rosario, ahora San Juan, me gustaría hacer la de Mendoza, que posiblemente sea el próximo destino, iremos viendo más adelante, 21k y 30k en las distancias que más disfruto porque te permite hacer buen tiempo y mantenerte constante, los 42k son una distancia para respetarla, entonces trato de hacer una una por año”, agregó el atleta sanfrancisqueño.