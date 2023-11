El viernes pasado, El Ceibo barrió la serie de cuartos de final de Liga Cordobesa de básquet y alcanzó el objetivo de clasificar a la Liga Federal 2024. También se metió en las semifinales, donde irá en busca del tricampeonato.

‘Mara’ Blengini, entrenador de la Flor Nacional, habló en La Mañana de El Periódico en medio de la preparación para afrontar la final del torneo local ante Almafuerte y el próximo viernes el primer duelo de semis ante 9 de Morteros.

“Nuestro objetivo primario era clasificar, jugar con esos 27 equipos donde se clasificaban los cuatro de manera directa y era ser eso. Se lo decía a los chicos antes del juego, creo que hay un solo equipo que había logrado hacerlo alguna vez de manera invicta y bueno nosotros también hemos logrado hacerlo, entonces hay un montón de cosas por las que vale la pena estar contento, pero sabemos que esto sigue y hoy lo hablamos un poco con los chicos, la historia hoy no cuenta tanto lo que hemos hecho, hemos hecho y hoy tenemos todavía un camino por delante, ojalá que se nos den las cuatro semanas de trabajo porque quiere decir que seguramente haremos las cosas bien. Primero tenemos Almafuerte de Las Varillas, después tenemos 9 de Morteros de local y después tenemos 9 de Morteros de visitante, creo que lo que hay que tratar es no ir confundiéndose y estar con los pies sobre la tierra, ir preparando cada partido, descansar, alimentarse lo mejor posible porque viene la etapa donde se define todo, la etapa más importante del año y lo importante es tratar siempre estar a la altura. Para eso todos los días hay que prepararse y sabemos que no es una tarea fácil. Hay un montón de cosas que dependen de nosotros y vamos a tratar de hacer el esfuerzo mayor”, explicó.

Sin dudas, Blengini es un hombre récord y uno de los entrenadores de básquet más destacados de la provincia. Se consagró campeón de la Liga Cordobesa en 2019 con 9 de Julio de Freyre y consiguió el bicampeonato con El Ceibo (2021 y 2022), ahora buscará disputar su cuarta final consecutiva y un histórico tricampeonato para el club sanfrancisqueño elevando aún más la vara.

“Sería un poco egoísta pensar en mí, pero obviamente que en el plano personal a uno lo pone muy contento y a veces lo que trato de no hacer, y se me hace difícil, es dejarme guiar por los resultados. Nosotros tenemos una manera de trabajar con Lautaro (Oitana) desde hace tres años y creemos, estamos convencidos que es la manera. Pero yo siento el mismo 'cagazo' que sentía en la primera final que hemos jugado con Freyre, siento el mismo cagazo y me trato de preparar de la mejor manera en cada partido que tengo, lo vivo de una manera muy especial, que por ahí me lleva a cometer errores y trato de mejorar, trato de convencer a los chicos desde el trabajo, de no meter tantas reglas -si tenemos nuestras reglas, pero no somos un equipo que maneja 50 reglas-, jugamos con cinco o seis reglas defensiva y lo mismo en ofensiva, trato de ser lo más simple posible, pero sí con muchas horas de entrenamiento y también darle importancia a la parte humana. Nosotros arrancamos desde la parte humana y después vamos viendo cómo vamos acomodando el tablero, manejar el descanso, hacer las cosas medianamente simples, pero de la de la manera más seria posible”, expresó.

Y agregó: “Con respecto a reinventarse creo que es una manera de vivir. Es mi prioridad en mi vida, en lo laboral y trato cada día mejorarme, de cada día tratar de hacer algo mejor, de cada día brindarme y ponerme a disposición del equipo, lo tengo más que claro que los protagonistas son ellos, nosotros lo que tenemos que darle son reglas para tratar de simplificar a las cosas, trato de analizar y estudiar mucho a los rivales, para que ellos cuando entren a la cancha, tengan la plena confianza de lo que les digo, lo puedan hacer y como te decía anteriormente, un montón de veces me confundo, pero bueno, trato de prepararme, de hacerlo lo menos posible”.