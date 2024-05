El entrenador de Sportivo Belgrano, Sergio Maza, analizó el partido tras la derrota sufrida en San Nicolás ante Defensores de Belgrano, que marcó el cierre de la primera rueda. El DT valoró el esfuerzo del equipo, pero se lamentó por la derrota en un partido que era clave.

“Creo que no pudimos plasmar lo que veníamos haciendo, creo que nos costó entrar en el partido, sabíamos la fortaleza y la debilidad que teníamos, creo que después que no hicieron el gol tuvimos una situación clara, no la pudimos concretar y estos partidos son así, si nosotros lográbamos meter esa jugada el partido o el desarrollo del partido hubiese sido otro, pero los jugadores hacen un esfuerzo grande, hoy siguieron haciendo el esfuerzo, quizás no se pudo plasmar en el resultado ni en el desarrollo del juego, pero siempre el responsable soy yo y ahora hay que dar vuelta la página, se terminó la primera ronda y esto no termina acá, creo que con los resultados que se dieron estaríamos entre los cuatro clasificados y ahora hay que ir el domingo a Las Parejas -que viene bien- y sacar tres puntos porque necesitamos ganar y sacar tres puntos, no hay ningún tipo de excusa”, expresó el entrenador.

En un partido de pocas situaciones en ambos arcos, Maza lamentó no haber podido ser efectivo en las pocas chances que tuvo su equipo. “Son partidos que son así… manejaron un poco más la pelota, pero sin hacernos daño, después nos costó por momentos entrar en el partido y cuando estuvimos en partido, estuvimos bien, nos faltó esa puntada final, pero te queda la sensación por el resultado de que hay que dar vuelta la página y apuntar al partido del domingo, no tenemos tiempo y si hubiésemos ganado tampoco había tiempo para festejo”, comentó.

“Me llevo esa tristeza y ese dolor de los jugadores cuando terminó el partido porque lo sienten un montón y yo soy el responsable, así que vamos a cargar pilas para ir el domingo a jugar con un rival duro que viene en levantada. La segunda rueda va a ser así, nada que ver con la primera y a nosotros nos cuesta todo más que el resto y sabemos que los rivales siempre dan un plus contra nosotros, lo vamos aprendiendo, nos cuesta por ahí asimilarlo, pero falta esa puntada final que lo vamos a encontrar", agregó.

En el inicio de la pretemporada, Maza planteó que llegaba a Sportivo Belgrano para ser campeón. Consultado por este objetivo, el DT indicó: “Sigo pensando lo mismo, yo por un resultado no dejo de creer, faltan ocho partidos más, nosotros vamos a estar entre los clasificados y el equipo va a salir campeón, de eso no tengo ningún tipo de duda. Por supuesto que la clasificación ahora en número no te da nada, sí que nosotros nos pusimos el saco de candidato y deberíamos ser los primeros, eso es lo que en los papeles tendría que ocurrir, pero los rivales también juegan, nos pusieron a prueba todos los partidos, no fue ningún partido fácil y hoy nos encontramos con un rival que ya venía teniendo buenos rendimientos. Falta la segunda rueda y sigo pensando lo mismo, no voy a dejar de creer, sigo confiando en los jugadores y lo sostengo, nos tocó perder con la última jugada en Lincoln, nos tocó perder con 9 de Julio, no me preocupa eso, me preocupa que preparemos el partido del domingo, ocuparme de eso y que sé que los jugadores van a van a revertir el el resultado de hoy”, concluyó Maza.