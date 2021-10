"Estamos muy ilusionados, para nosotros es un sueño", contaron jugadores de Antártida

Antártida Argentina presentó esta semana una nota formal en Liga Regional y Consejo Federal de Fútbol postulándose al Torneo Regional Amateur. Si bien no tiene la plaza asegurada y debe esperar la invitación, en el "pingüino" se ilusionan con jugar su primer torneo de carácter nacional.

La noticia no es menor, hace casi un año atrás el club estaba a punto de no participar en la Liga Regional de Fútbol con el agravante de haber descendido en la temporada 2019, sin embargo un grupo de ex jugadores y personas vinculadas a la institución se organizó para que el "pingüino" siga jugando.

Con rifas, ventas de pollos, pastas y golpeando todas las puertas para pedir apoyo lograron conformar una subcomisión y el compromiso de un grupo de jugadores que decidieron hacerlo ad honorem. "Esto comenzó hace un año, en la cantina misma, jugadores de distintas generaciones nos reunimos para que el club no deje de hacer fútbol en la Liga Regional, con el esfuerzo y la ayuda de mucha gente se logró participar", comentó Emiliano Gómez, ex presidente de la subcomisión y hoy jugador del plantel de primera.

"Hoy estamos muy ilusionados, estamos viviendo un sueño, más allá de que lo juguemos o no deja asentado un antecedente para el próximo año. Pero más allá de eso nosotros estamos concentrados en lo que queda de la Liga Regional, tenemos tres partidos por delante y estamos enfocados en eso, después se verá lo que pase con el Regional Amateur", agregó.

"Las tres patas del club están funcionando en armonía, jugadores, cuerpo técnico y dirigencia, eso hace que estemos muy bien", dijo Gómez.

Un sueño

Nicolás López también es jugador de primera, pero además es PF de inferiores y tiene un gran sentido de pertenencia con la institución. Fue uno de los profes que se hizo cargo del plantel en plena pandemia, cuando reinaba la incertidumbre en las competencias federadas.

"Sería un sueño para nosotros porque venimos luchando para esto, tantos entrenamientos en invierno, volviendo de trabajar y yendo al club haciéndolo todo por amor, además por el sentido de pertenencia que tenemos lo hace todavía más especial. Estamos muy contentos por cómo está trabajando el club en todos los aspectos", comentó López.

Y agregó: "Estamos todos en una edad justa y lo queremos hacer bien, serio y queremos hacerlo ahora porque después cuando pase el tiempo nos vamos a arrepentir, ya queremos agregar un día más de entrenamiento porque es la única forma de competir contra los equipos que nos toca jugar incluso en la Liga".

Una sorpresa. "No lo esperábamos, la subcomisión vino al entrenamiento y nos contó que habían enviado la nota, fue una linda sorpresa para todos", comentó Gómez.

Por otro lado, Gómez remarcó el hecho de que todo el plantel juga ad honorem y el Torneo Regional Amateur lo jugarían también bajo las mismas condiciones. "Nos divertimos, jugamos porque nos gusta, porque se armó un lindo grupo y estamos todos muy comprometidos", indicó.

"En Liga chocamos con un equipo como Devoto que tiene otro presupuesto y jugadores pagos, les jugamos de igual a igual porque son jugadores de fútbol igual que nosotros nada más que tienen la posibilidad de cobrar un dinero que nosotros no, pero eso no quita que no lo podamos hacer con las mismas ganas porque es nuestro sueño, desde que yo arranqué inferiores el sueño es jugar en la primera de tu club, imaginate poder jugar en un nivel más alto... es un sueño", señaló Nicolás López.

"Es merecido por todo lo que venimos haciendo, ganarle a Sportivo y clasificar en esta zona que era muy fuerte nos motivó y esta noticia motiva mucho más para hacerlo mejor, hace 15 días que no jugamos porque quedamos libres, así que estamos muy metidos para lo que viene en la Liga", contó López.

Otra vidriera

Por otro lado, si se da esta oportunidad será para los jugadores una importante vidriera y la chance de poder mostrarse. "Hay equipos muy fuertes y poder enfrentarlos hace que podamos mostrarnos, también que estar a la altura y no ir a sufrirlo, por eso estamos muy comprometidos", explicó López.

"Yo creo que Antártida tiene que ser el segundo club de la ciudad, estamos trabajando para eso porque nos fortalece a todos, no puede ser que una ciudad como San Francisco tenga solo un equipo en un torneo nacional, creo que la ciudad está preparada para tener a otro equipo en un nivel más alto", comentó.

Y agregó: "Si no entramos no hay que bajar los brazos porque se puede dar en otro año, hay que seguir mejorando. La Liga se sorprendió que haya tantos equipos interesados en jugar, les gustó mucho porque es subirle el nivel a la Liga Regional, es una de las más grandes del país...".