"Es hermoso volver a manejar un auto de rally, siempre me encantó y más un auto de este tipo"

Este próximo fin de semana se corre el Rally Ciudad de San Francisco, competencia válida por la sexta fecha del Rally Cordobés. La carrera será de coeficiente 2 y tendrá tres días de duración (viernes, sábado y domingo).

En la previa a la carrera, Sergio y Mateo Ribodino visitaron La Mañana de El Periódico donde contaron cómo se preparan y detalles de lo que será una nueva edición de uno de los eventos más convocantes de la ciudad.

“Nosotros tenemos todo listo, vamos al taller, lo miramos, lo limpiamos, lo volvemos a acomodar, ya no sabemos más que hacerle, estamos ahí”, comentó entre risas Sergio sobre el Gol Trend de la categoría Maxi Rally.

En esta temporada, Mateo hace su primera experiencia como navegante y también su primera experiencia en el Rally de San Francisco. “Surgió la idea de acompañar a mi papá, sin mucha experiencia me subí, la primera fue en Arroyito, segunda en Villa Carlos Paz que no pudimos terminar y quedamos afuera; la tercera fue en Bell Ville la fecha pasada y ahora estamos con una ansiedad terrible”, señaló.

“El campeonato nos viene tratando duro porque hay pilotos muy buenos, el nivel está muy alto, yo hacía años que no corría y volví, justo ahora se va a cumplir un año que volví después de 18 años. Vamos mejorando, le vamos agarrando la mano al auto, este año tenemos un gran desafío porque armamos el equipo propio con un auto que jamás en la vida hemos trabajado, entonces vamos aprendiendo a prueba y error. El auto es con tracción integral, hay muchos secretos que tiene este auto que no te lo dicen, es decir, lo vas viendo a medida que te van pasando las cosas y ahí te vas dando cuenta. Eso hace que uno no esté a un nivel mayor, pero día a día lo vamos mejorando. Es un auto muy difícil, pero es hermoso de manejar”, comentó Sergio

En ese sentido, también explicó que la preparación del auto está hecha prácticamente por ellos, pero también tienen una ayuda externa para cuestiones particulares. “Nosotros tenemos un taller propio, trabajamos todo nosotros y nos vienen a ayudar dos mecánicos que son dos chicos que nos hacen la asistencia, son mecánicos del equipo de Cancio, que es el que ganó el otro día en la vuelta de la manzana. Yo les dejo todo listo, preparo, reviso todo y lo que falta hacer, capaz que algo más puntual y que nosotros no llegamos a hacerlo o que no lo podemos hacer porque no tenemos o la herramienta o la experiencia, vienen estos chicos”, indicó.

Y agregó: “Le ponemos el cuerpo nosotros, estamos nosotros todos los días. Vamos a la tardecita cuando terminamos de trabajar, nos ponemos hasta la noche y todos los días hacemos un poquitito y así vamos vamos aprendiendo, vamos preparando el auto, todo nosotros porque si no es muy caro esto”.