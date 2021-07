Desde hace unos días se encuentra llevándose a cabo un curso de instructor de tenis de mesa en Sportivo Belgrano, el cual habilita a los participantes a ser profesores en esta disciplina.

El curso está a cargo del profesor nacional Roberto Revelli, quien está acompañado del presidente de la Federación de Tenis de Mesa de la provincia de Córdoba, Juan Martín Cabello, quien destacó, en diálogo con El Periódico, las ventajas del deporte y la satisfacción de poder formar instructores con el objetivo de sumar nuevos jugadores a nivel provincial.

"Esta capacitación es parte de los objetivos de la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa, de un plan a largo plazo, que hemos estado pensando desde que asumimos, de ampliación, de aumentar la cantidad de jugadores en Córdoba. Es una deuda pendiente de la Federación y de la provincia entera. En este momento no somos una cantidad de jugadores gigante y nos proponemos aumentarla como primera medida para después avanzar sobre la calidad también. Pensamos que hacer una base un poco más gorda de jugadores para poder después tener más posibilidades de tener jugadores de mejor calidad", aseguró Cabello.

Del curso participa casi una decena de asistentes: "El curso los estaría habilitando para empezar a trabajar con chicos y chicas de las edades que sean, porque en realidad el tenis de mesa no tiene una edad tope, mínimamente con 7 u 8 años, o algunos muy aventureros con 6 ya empiezan, y después para arriba mientras el cuerpo dé".

Seguidamente, Cabello agregó: "Empezamos por acá, que fue donde encontramos el primer hueco. Somos una comisión directiva bastante nueva, estamos hace un año trabajando y nos agarró la pandemia. Eso nos ha limitado mucho en las posibilidades. Yo creo que si no hubiera habido pandemia no sería el primer club, estaríamos ya con varios clubes, pero acá estamos. En San Francisco está Alumni, años anteriores ha habido un acercamiento y no se llegó a concretar del todo el comienzo de la práctica de la disciplina a nivel federado, pero ya estuvimos en contacto con la gente de Alumni también y creemos que por ahí puede ser un segundo paso después de esto".

Sobre el deporte

Según el presidente de la Federación, el deporte está bien extendido por la provincia: "Hay profesores, están bastante distribuidos en la provincia por suerte. Y hay clubes en capital provincial, y también en el interior, como en La Falda, Villa de las Rosas, Traslasierra, Río Cuarto, Río Tercero, Bell Ville, pero como las distancias en Córdoba a veces nos juegan un poco en conta, nos generan algunas complicaciones a nivel logístico. Pero profesores y lugares para practicar la disciplina hay un montón".

En estos momentos, afirmó, hay 11 clubes funcionando que están afiliados a la Federación, a los cuales se suma Sportivo Belgrano. "Estamos muy contentos con eso, que era algo que con Fernando (Larrambebere, encargado del área Social en Sportivo Belgrano) nos hemos puesto a trabajar desde hace ya un tiempito. Empezamos a coordinarlo y hoy lo estamos haciendo realidad. Es un lujo lo que estamos haciendo", dijo Cabello.

A continuación, se refirió a que es factible incorporarlo en los clubes. "Quizá para arrancar y para una etapa inicial el deporte no genere un gasto muy grande. Lo primero que necesitas es una mesa de ping pong para poder practicarlo. Para hacer un trabajo inicial, una mesa sencilla, hay accesibles. Ya cuando uno va avanzando y adquiere una mesa profesional que tenga determinada calidad para hacer torneos de alto rendimiento se hace un poco más caro, pero no es imposible", dijo.

También, adaptado

Cabello subrayó que el deporte también está dirigido a personas con discapacidad. "En Córdoba, por ejemplo, hay un club de tenis de mesa adaptado donde juegan chicos en sillas de ruedas o con distintas discapacidades, que está en Río Cuarto. Y en distintos clubes de Córdoba también hay chicos que juegan en categoría adaptada. En los torneos provinciales que hacemos durante el año, ahora pandemia de por medio medio salteados, tenemos una categoría donde los chicos con discapacidad pueden jugar y participar de los torneos. Desarrollamos también esa faceta", reflejó.

Para finalizar, el titular de la Federación mostró su satisfacción con el desarrollo del curso: "Estamos contentísimos, estamos superando las expectativas, hemos coordinado con Fernando en Sportivo y nos han atendido de maravilla. Estamos todos muy contentos. Y nos parece muy bien que siete u ocho chicos estén trabajando o vayan a trabajar. En algunos clubes tenemos uno o dos docentes, y que haya una base de siete nomás aquí es un montón".

"Hablando del volumen de chicos que van a tener también, porque Sportivo nos contaba que les quieren ofrecer a los chicos que hacen fútbol otro deporte, una nueva alternativa, quizá para chicos a los que al fútbol no les gusta tanto o descubren que no es el camino, es un deporte alternativo que nada que ver con el fútbol, pero creo que es muy interesante", sumó.

Y concluyó: "El tenis de mesa genera también una actividad física importante, es muy sano. Y tiene la gran ventaja de que por ahí genera muy pocas lesiones. Quizá no es un deporte de contacto como el fútbol por eso lo puede jugar gente grande también. Aportando a lo que es la vida sana es un deporte ideal, muy interesante".