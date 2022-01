María Emilia Bocca fue la sanfrancisqueña más destacada en el vóley nacional en 2021. Con la camiseta de Banco Provincia de La Plata logró ser campeona de la Copa Osmita y fue tercera en el Campeonato Metropolitano. Además, terminó segunda con el equipo sub 21.

La joven jugadora contó que el golpe anímico recibido en la primera parte del año, donde casi todo el plantel de contagió de Covid en plena etapa eliminatoria, fue un empujón para tratar de torcer la historia en la segunda parte del año. "Fue un lindo año, en el primer torneo quedamos afuera porque estuvimos contagiadas de Covid, el equipo entero y por eso no pudimos pasar de ronda. Seguimos entrenando y pudimos salir campeonas de la Copa Osmita, que fue una alegría enorme por todo lo que habíamos pasado y por como trabajamos, lo merecíamos", explicó.

"El entrenamiento invisible fue la clave, dentro y fuera de la cancha, de la manera que trabajamos y cómo los cuidamos, por eso lo merecíamos", indicó.

Adaptarse. "Estuve cuatro meses en España, pero era chica y tenia 17 años, ahí me costó muchísimo adaptarme, acá en La Plata no me costó tanto, fue al principio nomas, pero después me adapte bien", dijo la jugadora.

Lo que viene

Bocca es suplente en el plantel superior, pero titular en la división sub 21. En la próxima temporada su objetivo será ganarse un lugar entre las titulares. "Quiero seguir en Banco porque me siento bien en el club, si sale alguna oportunidad el otro año veremos. También quiero seguir estudiando, voy a estudiar en La Plata instrumentación quirúrgica", contó Bocca.

El torneo de la Liga Argentina comenzará el 14 de enero y este mismo lunes, Bocca retoma los entrenamientos en La Plata. "Tuvimos algunas bajas en el equipo, se fueron algunas chicas importantes, pero llegaron chicas nuevas, ahora hay que seguir entrenando y hacer lo mejor posible para tener una buena Liga", señaló.

Dos sanfrancisqueñas más

Por otro lado, se confirmó que en la nueva temporada de la Liga Argentina de Vóley femenino habrá dos sanfrancisqueñas más además de María Emilia Bocca (Banco Provincia) y de Valentina González (Estudiantes).

Se trata de Lucía Miguel (ex El Tala) y Milagros Roatta (ex El Tala y 9 de Julio de Freyre) que disputarán esta temporada en Villa Dora de Santa Fe, equipo que conducirá el reconocido entrenador Pablo "Paco" Baldo.

es un equipo fuerte con jugadoras recnocidads fue increible anarle a ellos, no nos tenían confianza y esperaban que gane San Lorenzo.