Este viernes se cumplieron tres años de la muerte de Emiliano Sala. El futbolista argentino falleció el 21 de enero de 2019 cuando viajaba en un avión junto al piloto David Ibbotson de Francia a Gales después de que el club Cardiff City acordara fichar al delantero proveniente del Nantes. El avión se estrelló en el Canal de la Mancha.

Se trata de una jornada muy dura para su familia y amigos. El recuerdo de ese día tan triste potencia las sensaciones. Romina Sala, su hermana, siempre lo tiene en su memoria. Y este viernes decidió publicar un conmovedor texto en sus redes sociales, en homenaje a Emiliano.

El texto completo que Romina Sala le dedicó a su hermano:

“El tiempo del reloj no tiene nada que ver con el de mis latidos.

Para mí, siempre te fuiste ayer.

Y entonces está tan fresca tu cara que cada vez que se me aparece de frente me acuerdo de todo.

Culpa.

Tristeza.

Angustia.

Soledad.

Te extraño. Y los días como hoy dónde sale el sol, te extraño más todavía. Porque a vos uno nunca te veía lloviendo. Nadie conocía las ausencias de tus domingos solitarios. Cuando abrías la puerta tu sonrisa tapaba tu dolor.

Entré a casa y me puse a ordenar.

Casi te llamo para que me des una mano. En lo que sea. Con algo. Todo me daba igual.

Hoy si tenía respuesta a todas las veces que me preguntabas que necesitaba.

A vos.

Las manos que me ofrecías.

Tus preguntas.

Tu complicidad.

Tu manera rara de ser en este mundo.

A vos.

Extraño que me quieras como me querías. Y también extraño, la inocencia de pensar que podía llamarte en otro momento.

El día está hermoso.

Y yo te extraño en estos días. Porque cuando el Cielo está celeste es cuando miro para arriba y te busco.

Nunca fuiste nube.

Siempre fuiste sol.

Y entonces miro. Suspiro. Miro para el costado y ya no tengo como tocarte.

Alguien que no conozco parece pronunciar tus palabras. Y me gusta. Pero me asusto.

Te extraño.

Y en los días tan hermosos como hoy, te extraño más que nunca..

A 3 años de ese maldito 21 de enero que te llevo sin piedad. JUSTICIA! SIEMPRE JUSTICIA!”

El trágico vuelo de Emiliano Sala

El cuerpo de Sala fue recuperado el 6 de febrero de 2019, después de que una búsqueda privada fuera impulsada por su familia. El de Ibbotson aún no se encontró, mientras que el avión tampoco fue recuperado.

Pese a que el Cardiff, club que había fichado a Sala, intentó que el argentino volara a Gales en un avión comercial, los intermediarios de la operación, Willie McKay y su hijo Mark, contrataron a Henderson para que organizara un vuelo privado.

Según las investigaciones, Henderson consiguió una avioneta para la que Ibbotson no tenía licencia, además de que el vuelo se produjo en malas circunstancias meteorológicas que terminaron con el accidente de la aeronave.

La muerte de Emiliano Sala: condenaron a 18 meses de prisión al hombre que organizó el trágico vuelo

David Henderson, el hombre que organizó el viaje a Cardiff en el que murió Emiliano Sala, fue condenado a 18 meses de prisión tras haber sido encontrado culpable del cargo de “poner en peligro la seguridad de la aeronave”.

La corte de Cardiff (Gales) encontró a Henderson culpable por mayoría (diez a favor, dos en contra) después de que él mismo se declarara culpable de otro cargo por organizar el vuelo sin tener los permisos necesarios.

De Proyecto Crecer a Europa

El atacante, fallecido a los 28 años, comenzó su carrera futbolística en el club Atlético y Social San Martín de Progreso, Santa Fe. En 2010 se incorporó a la Escuela Proyecto Crecer de San Francisco, donde permaneció por dos años.

En 2012, Emiliano Sala pasó por US Orleáns (de la tercera división del fútbol francés), más tarde fue transferido a Niort FC (Liga 2 francesa), Caen y, finalmente, fue cedido a Nantes, donde marcó 12 goles en el presente campeonato de la Liga 1.

