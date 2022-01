La Selección Argentina hizo oficial la baja en la convocatoria de Joaquín Correa de cara a los duelos de Eliminatorias frente a Chile y Colombia. El delantero del Inter de Milán sufrió una distracción de los flexores del muslo izquierdo y no podrá ser de la partida.

Es por eso que Lionel Scaloni decidió convocar a Maximiliano Meza como su reemplazante. El entrenador ya lo tenía en carpeta debido a sus buenas actuaciones en Rayados de Monterrey, pero esta será la primera vez que forme parte de su ciclo.

El exGimnasia LP e Independiente regresará al seleccionado después de 1157 días cuando disputó un partido amistoso frente a México.

Cabe recordar que debutó bajo las órdenes de Jorge Sampaoli y fue la gran sorpresa de la citación para Rusia 2018 donde llegó a disputar cuatro encuentros. En total, con la camiseta albiceleste ya acumula 10 presentaciones.

La lista completa, sin Messi que no será convocado:

Arqueros: Franco Armani (River), Esteban Andrada (Monterrey de México), Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra) y Juan Musso (Atalanta).

Defensores: Nahuel Molina (Udinese), Gonzalo Montiel (Sevilla), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Ajax), Nicolás Tagliafico (Ajax) y Marcos Acuña (Sevilla).

Mediocampistas: Nicolás González (Fiorentina), Lucas Ocampos (Sevilla), Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alejandro Gómez (Sevilla) y Alexis Mac Allister (Brighton de Inglaterra).

Delanteros: Emiliano Buendía (Aston Villa), Ángel Di María (PSG), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (River), Lautaro Martínez (Inter), Maximiliano Meza (Monterrey) y Paulo Dybala (Juventus).

Se prepara para enfrentar a Chile y a Colombia

El primer compromiso del campeón de América será el 27 de enero a las 21.15 en el estadio Zorros del Desierto, ubicado a 2.300 metros sobre le nivel del mar. Para Chile es un partido muy importante ya que está en la sexta posición.

En tanto que para recibir a Colombia (cuarto en la tabla) el 1 de febrero a las 20.30, el seleccionado volverá a ser local en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Fecha 14

Jueves 27 de Enero

18:00 hs Ecuador vs Brasil

20:00 hs Paraguay vs Uruguay

21:15 hs Chile vs Argentina

Viernes 28 de Enero

18:00 hs Colombia vs Perú

19:00 hs Venezuela vs Bolivia

Fecha 15

Martes 01 de Febrero

17:00 hs Bolivia vs Chile

20:00 hs Uruguay vs Venezuela

20:30 hs Argentina vs Colombia

21:30 hs Brasil vs Paraguay

23:00 hs Peru vs Ecuador

Con información de Bitbol