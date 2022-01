Los Halcones vuelan por el norte argentino

Tras el triunfo conseguido en la noche del jueves ante Estudiantes de Tucumán, San Isidro se afianza en la lucha por los primeros puestos de la Conferencia Norte y también alcanzó su propio récord de triunfos consecutivos en la categoría: seis.

El domingo buscará llegar al séptimo, pero no será nada fácil. El equipo se prepara para afrontar una seguidilla de partidos en las provincias de Salta, Tucumán y Santiago del Estero para volver a jugar en casa recién el domingo 6 de febrero.

La buena noticia es que febrero será un mes intenso con respecto a partidos en el "Severo Robledo", ya que tendrá cinco juegos consecutivos en San Francisco.

Los partidos que se le vienen al "santo":

Enero

Domingo 23 de enero | 21.30 hs vs. Salta Basket (V)

Martes 25 de enero | 21 hs vs. Estudiantes de Tucumán (V)

Jueves 27 de enero | 22 hs vs. Independiente de Stgo. del Estero (V)

Febrero

Jueves 3 de febrero | 21.30 hs vs. Ameghino (V)

Domingo 6 de febrero | 21 hs vs. Independiente (Stgo. del Estero) (L)

Martes 8 de febrero | 21.30 hs vs. Central de Ceres (L)

Domingo 13 de febrero | 21 hs vs. Salta Básket (L)

Viernes 18 de febrero | 21.30 hs vs. Ameghino (L)

Domingo 20 de febrero | 21 hs vs. Jachal BC (L)

Miércoles 23 de febrero | 21 hs vs. Colón de Santa Fe (V)

Así está la tabla: