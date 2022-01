La mendocina Estefanía Banini fue elegida en el XI ideal en los premios 'The Best' de la FIFA. La actual jugadora del Atlético de Madrid comparte el equipo ideal con jugadoras de la talla de Marta y Alex Morgan.

Banini es una de tres sudamericanas en el XI ideal, junto con la brasileña Marta y la arquera chilena Christiane Endler. Da la casualidad que con esta última, fueron campeonas de la Copa Libertadores Femenina 2012 con Colo-Colo.

El Once ideal de FIFA PRO 2021 en la rama femenina:

Christiane Endler (CHI); Lucy Bronze (ENG), Wendie Renard (FRA), Millie Bright (ENG), Magdalena Eriksson (SWE); Estefanía Banini (ARG), Carli Llouyd (USA), Barbara Bonansea (ITA); Vivianne Miedema (NED), Alex Morgan (USA), Marta (BRA).

Este reconocimiento llega tan solo un día después del regreso a la actividad de la mediocampista, que estuvo un tiempo fuera de las canchas tras pasar por el quirófano por una lesión en una de sus rodillas. La mendocina entró en el segundo tiempo del partido que terminó con triunfo por 3-2 del conjunto Colchonero el sobre el Sporting Club Huelva.

Los inicios de Banini en el deporte fueron en el futsal del club Cementista de Mendoza y luego pasó al fútbol 11 en Las Pumas. Su gran talento le valió ser convocada a la selección nacional y así fue como, sin pasar por la Primera División de Argentina, la vinieron a buscar de Chile en 2011. En Colo Colo, Estefi brilló: ganó diez títulos en cuatro años, incluida la Copa Libertadores 2012. Esa campaña le dio la posibilidad de pasar a Washington Spirit de la prestigiosa NWSL de Estados Unidos. El salto a Europa fue con un breve ciclo en el Valencia y luego los tres años en el Levante. Hoy juega en el Atlético Madrid.

En la última década Banini ha sido un símbolo de la selección argentina y fue la capitana del equipo en el último Mundial de Francia 2019. Sin embargo, sus diferencias con el entrenador Carlos Borrello y su pedido público por un cambio en la conducción, la llevaron a quedar fuera del equipo nacional luego de ese certamen y hasta la actualidad. “Yo a la selección argentina nunca le dije que no, pero siempre voy a querer que crezca. Yo a esta edad ya he hecho mi carrera, no necesito estar en la Selección para salir (al exterior). Ahora se firmó un proyecto a largo plazo en la Argentina y eso es importantísimo, es lo que nosotras buscamos. Ojalá que pongan a las personas adecuadas para que lo puedan llevar de la mejor manera. Eso es lo que queremos: que después de tantos años en los que nosotras hemos luchado, pongan a la gente que se lo merece y que tenga la capacidad para llevar al fútbol femenino donde tiene que estar”, dijo la futbolista tiempo atrás en una entrevista con Infobae. En una charla reciente, también habló de su ilusión de volver a ser citada por el nuevo entrenador, Germán Portanova.

En enero de 2021, la mendocina había sido elegida por la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) dentro del equipo ideal de Sudamérica de la última década (2011-2020).

Con información de AS e Infobae