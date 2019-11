La familia de Benjamín ve más posible que puedan viajar a Barcelona

Lo que días atrás les parecía muy difícil, gracias al apoyo que está teniendo la campaña y los eventos para recaudar fondos, ahora aparece como algo más cercano. En la nota, explican por qué no puede tratarse en Argentina.

Esta semana fueron incesantes las muestras de apoyo a Benjamín Druetta, el niño sanfrancisqueño de 4 años que lucha contra el cáncer y necesita recaudar fondos para un tratamiento en Barcelona, España. Esa posibilidad, que su familia veía casi imposible días atrás, ahora ya no lo parece gracias a la gran cantidad de eventos programados para reunir el dinero necesario, estimado en aproximadamente 15 millones de pesos, aunque la cifra final la conocerán en los próximos días.

A Benjamín se le detectó un neuroblastoma cuando tenía tres años, uno de los cánceres infantiles más prevalentes y luego de varios estudios, cirugías y quimioterapias, el niño se encuentra en buen estado, pero su tumor aún está activo y para intentar erradicarlo necesita un nuevo tratamiento en un hospital de Barcelona que se especializa en esa enfermedad y en donde le podrán suministrar una droga que no se puede emplear en Argentina.

¿Por qué en Barcelona?

El tratamiento oncológico del pequeño en nuestro país ya finalizó y tuvo buenos resultados. Por esto y porque justamente su estado no es grave, Benjamín no cumple con los requisitos de un protocolo para su tratamiento en el Hospital Garrahan en Buenos Aires, explicó su mamá, Eliana Serrano.

Su mamá aclaró que el tratamiento que se hace en Barcelona es específico para el neuroblastoma y que la droga no está autorizada en Argentina. “El médico encargado del protocolo en Buenos Aires encontró otra droga alternativa que garantiza un 20% del tratamiento, mientras que la otra en Barcelona garantiza el 80%”, explicó.

De todos modos, “Benja” no cumplía los requisitos para el tratamiento en Buenos Aires, por lo que a sus padres no les queda otra alternativa que viajar a España, donde lo podrían atender en el Hospital Sant Joan de Deu, que les enviaría el presupuesto para el tratamiento en estos días.

Opciones

Con este panorama, para la familia había dos opciones. Esperar a que el tumor vuelva a crecer y se agrave su estado de salud para incluirlo en un tratamiento en Argentina, con una droga que no es tan específica para su enfermedad; o buscar eliminar el tumor con el tratamiento en Barcelona, aprovechando el buen estado actual que tiene el niño.

“La oncóloga que lo trata dice que su medicación específica está en Barcelona. Si acá no la pueden traer, lo que nos queda es que nos vayamos allá con él. La otra opción es esperar uno o dos años a que mi hijo empeore, tenga metástasis y ahí recién me lo acepten en Argentina para el tratamiento. Como papás, esa opción no entra en la cabeza”, resumió Eliana.

Benjamín terminó su tratamiento, pero los estudios indican que su tumor sigue vivo, al menos en un 10%. Volvió a caminar y recuperó su motricidad, pero tiene que seguir combatiendo el tumor.

“Uno agradece que no está grave, pero tampoco quiero que empeore para que me lo reciban. Su cuerpo ahora responde bien para poder soportar el tratamiento. Por más que sea un 10%, está comprobado que cualquier tipo de tumor tiende a tener recaídas. Hay un tratamiento y queremos evitar que su tumor siga avanzando”, remarcó su mamá.

Eliana está en contacto con la mamá de Paloma, la niña de dos años oriunda de Río Cuarto que también padecía un neuroblastoma y se hizo tratar en la misma clínica barcelonesa con muy buenos resultados, ya que sus papás anunciaron que ya no tiene signos del tumor.

Repercusión

Su mamá confiesa que les sorprendió la enorme repercusión que tuvo su caso y que ahora ven más probable que puedan viajar a España. “No esperábamos que se iba a compartir tanto la noticia. Veíamos muy lejana la posibilidad de Barcelona, algo imposible, pero con la ayuda de la gente ahora vemos que podemos llegar. Y deseo con toda mi alma agradecerle a la gente, porque todo es gracias a ellos”, contó Eliana.

“Creo que todo se está dando a su momento y confío en que todo se va a dar”, finalizó.

CÓMO AYUDAR