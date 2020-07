Buscan preservar las aves y peces del Parque Cincuentenario

La ONG Bio Animalis realizó un relevamiento de las especies animales que viven en la laguna del Parque Cincuentenario donde llegaron muchas aves y se han criado peces, por este motivo presentará un proyecto de ordenanza para que el municipio preserve la biodiversidad del lugar y lo declare patrimonio natural del municipio.

Gretel Monserrat, integrante de la entidad, se refirió al proyecto que será presentado en breve al Concejo Deliberante: “Ante la llegada de la pandemia comenzamos a distinguir el movimiento de colonias de animales al Parque Cincuentenario y nos encontramos con gran variedad de especies. Hay especies de aves que ya no migraron y formaron su hogar, se formó una biodiversidad, por lógica la vida hay que protegerla y buscamos que sea declarado patrimonio natural del municipio”.

Los integrantes de la ONG realizaron un relevamiento durante más de un mes en el sector y en tal sentido buscan avanzar sobre la prohibición del uso cotidiano de honderas o gomeras, rifles de aire comprido o gas, como así también elementos de pesca, los cuáles generalmente son utilizados por menores de edad.

Las especies

Bio Animales detectó bandadas de teros reales, patos banderas. bigúas, ibis negros, diferentes tipos de garzas, gallaretas, pollas de agua, etc., y diversos pájaros desde carpinteros enanos, blancos, benteveos, chinchiviras, cardenales, gorriones, palomas, Martín pescador, chincheros, cachalotes, entre otros pájaros autóctonos.

“Es increíble el hecho de que exista esta cantidad de especies, cada una con sus nidos, dormideros, entre la vegetación acuática hay hasta correderos y pasadizos donde tienen circulación las aves”, sostuvo Monserrat.

Con respecto a la fauna ictícola del Parque Cincuentenario estaría conformada por mojarras, moncholos, tarariras, cascarudos, anguilas, además de batracios, moluscos, entre otras especies, que “no sólo son dignas de protección per se, sino que además constituyen el alimento de muchas de las aves acuáticas”.







Elementos de pesca y caza

Bio Animales busca que la protección de dicha biodiversidad llegue con una ordenanza que prohíba los elementos de caza y pesca en el Parque. “La utilización de dichos elementos no sólo encuentra ínsito en el acto un nivel de violencia al atentar contra seres vivos y propiedad pública o privada, sino que además provocan efectivo daños a los referidos bienes protegidos como asimismo la muerte de animales no humanos. El uso de honderas o gomeras o todo artículo de lanzamiento de proyectiles, sea de fabricación casera o adquirido, debe prohibirse inexorablemente, ya que dichos elementos no deben ser confundidos con juguetes ni elementos de recreación, son instrumentos de muerte y sufrimiento hacia otros seres”.