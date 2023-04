UTN San Francisco firmó convenio con Arsat para medir la radiación de antenas de TDA

La UTN Facultad Regional San Francisco firmó un convenio con Arsat, la empresa de telecomunicaciones del estado argentino, para llevar adelante las mediciones de radiaciones de más de cien antenas del servicio de Televisión Digital Abierta (TDA), distribuidas en todo el territorio nacional.

La tarea que debe realizará la casa de altos estudios local contará con la participación de docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica, los que viajarán a cada una de las 101 antenas de TDA distribuidas en todas las provincias argentinas, excepto La Rioja.

Para ello se implementarán campañas de medición, que se extenderán durante siete a diez días, para poder dar cobertura a todas las antenas previstas, instaladas en ciudades como Ushuaia, La Quiaca, la costa atlántica, Mendoza, Puerto Iguazú, Tartagal, Catamarca, Esquel, Comodoro Rivadavia, Tandil, Necochea, Rosario, Cañada de Gómez, y Frontera, entre muchas otras.

El decano de la UTN Alberto Toloza resaltó la importancia de trabajar de manera conjunta con Arsat. “La UTN es una universidad federal, con 30 Facultades distribuidas en todas las regiones del país y con una oferta académica ligada a las Ingenierías y carreras tecnológicas, lo que nos posiciona de manera especial frente a este tipo de tareas. A su vez, nuestra ubicación en el centro del territorio nacional, y la capacidad técnica que poseemos y que ya pusimos al servicio de otros organismos, como el Ersep, nos dio otro impulso para poner asumir este compromiso”.

“Como Universidad, este tipo de acciones no solo adquieren preponderancia porque se llevan a cabo en todo el país, sino porque además impactan en nuestros estudiantes, tanto en quienes van a viajar a realizar las mediciones como en quienes luego trabajen en el procesamiento de datos en nuestras aulas y laboratorios”, agregó Toloza.

Relación con el medio

Por su parte, el secretario de Extensión Universitaria Alejandro Trossero destacó la importancia del acuerdo firmado con Arsat: “Uno de los pilares de la universidad comprende la relación con el medio, con las industrias, los gobiernos, con diferentes instituciones y organizaciones. En este caso, impulsamos la relación de nuestra Facultad Regional con Arsat. Se firmó un convenio marco y uno específico para realizar mediciones de radiaciones de antenas, desde Ushuaia hasta La Quiaca, y para ello estamos trabajando con los profesores del Departamento de Ingeniería Electrónica de nuestra Facultad”.

Este trabajo conjunto está orientado a que “sea nuestra UTN San Francisco la que coordine todas las mediciones en el país de estas antenas, que son 101 en total. Esto es algo muy importante para nuestra Facultad, es un trabajo para ingenieros electrónicos del cual no solamente van a participar los docentes, sino que también en esos viajes van a participar estudiantes de los años superiores de la carrera de Ingeniería Electrónica. Es el convenio más importante que firmó la Facultad con respecto a una carrera, y a Ingeniería Electrónica”, aseguró Trossero.

“Las mediciones se hacen durante el día, el horario es acotado, de 8 a 17, y se coordina con cada responsable de antena de los 101 sitios, y establecemos la logística necesaria. Es un trabajo interesante, un ejercicio muy lindo porque aquellos estudiantes que hacen esta experiencia aprenden a trabajar con un protocolo de una resolución, de manera que es de suma importancia para nosotros haber logrado esto”, resaltó el Secretario de Extensión Universitaria.

La importancia de las mediciones

El Ingeniero Jorge Bossio, docente investigador de nuestra UTN San Francisco, explicó que “estas mediciones se deben realizar respetando resoluciones de la Secretaría de Comunicación que exigen que todos los prestadores de servicios que emitan radiaciones electromagnéticas, deben cumplir con que esos niveles no superen un cierto valor de seguridad, para no perjudicar la salud de la población. Nosotros ya estamos realizando este trabajo con el Ersep de la provincia de Córdoba, para controlar todas las antenas de telefonía celular de la provincia. Y en este caso Arsat tiene implementado en todo el país, el sistema de Televisión Digital Abierta, y las emisiones de esas antenas deben ser controladas para que no superen los valores máximos. De eso nos tenemos que encargar nosotros, son mediciones que están normalizadas en base a reglamentaciones internacionales y nacionales. Para hacer esta tarea se requiere una técnica especial y un instrumental especial, que posee la Facultad Regional de San Francisco”.

Luego señaló que “además de la medición, la norma exige una inspección visual y debemos controlar además otras cuestiones, como por ejemplo que la antena no esté instalada junto a un hospital, o a una escuela, es decir debemos evaluar en el lugar las condiciones de emisión para que en ningún momento haya problemas de contaminación”.