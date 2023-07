El propietario de Twitter Elon Musk anunció que la plataforma impuso nuevos límites temporales a la cantidad de tuits que cada usuario puede leer al día. Esta medida llega después de que miles de usuarios reportaran fallos en la carga de contenido durante varias horas. Musk explicó que se han implementado estos límites para abordar los "niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema".

Los techos temporales establecidos por Twitter son los siguientes: las cuentas verificadas pueden leer hasta 6,000 publicaciones al día, las cuentas no verificadas hasta 600 publicaciones y las nuevas cuentas no verificadas hasta 300 publicaciones. Musk ha adelantado que estos límites aumentarán próximamente a 8,000 para las cuentas verificadas, 800 para las no verificadas y 400 para las nuevas cuentas no verificadas.

Aunque Musk no especificó la duración de estos límites temporales ni cómo se realizará el recuento diario, destacó que la medida es necesaria debido a los altos niveles de extracción de datos. El propietario de Twitter había expresado previamente su descontento con las empresas de inteligencia artificial que utilizan datos de Twitter para entrenar sus modelos de lenguaje.

Los fallos en la plataforma generaron quejas por parte de los usuarios en todo el mundo, quienes experimentaron dificultades para cargar el timeline y actualizar sus páginas de inicio. Esta no es la primera vez que Twitter enfrenta problemas técnicos desde que Musk adquirió la compañía el año pasado por una gran suma de dinero. En diciembre y marzo, se registraron fallos significativos en la plataforma que afectaron a la experiencia de los usuarios.

Elon tomó diversas medidas desde la adquisición de la red social, incluido el despido de más de la mitad de la plantilla, lo que ha generado preocupaciones sobre la protección y la capacidad de respuesta de los sistemas de la plataforma ante situaciones imprevistas.