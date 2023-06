Damián Bernarte (Hacemos Unidos por San Francisco) fue elegido por el voto popular y una vez finalizado su discurso habló con los medios presentes sobre la continuidad de sus tareas y ofreció dialogar con el resto de los partidos políticos que participaron de la contienda electoral: “Creo que todos con sus propuestas pensaban en un San Francisco que siga creciendo, que siga progresando y me parece que hay que escucharlos a todos”, manifestó.

Con el 100% de las mesas escrutadas, Bernarte se impuso sobre Marco Puricelli de JxC con el 42,35% de los votos mientras que el segundo alcanzó el 35,73%.

Ya proclamado intendente, Bernarte brindó una conferencia de prensa y dijo: “Es un momento histórico para la ciudad de San Francisco, estamos muy orgullosos que nuestra ciudad, por primera vez en casi 137 años de historia, tenga un gobernador de nuestra ciudad, electo por el voto popular. Martín, como militante, que siempre ha llevado su vida dentro de la política partidaria desde ese lugar, se merecía un reconocimiento tan grande, tan importante”.

Y agregó: “Creo que vienen tiempos histórico para la ciudad, con mucho progreso, con mucho desarrollo, creo que la conjunción entre el Gobierno de la provincia de Córdoba y del Gobierno municipal va a generar una sinergia que va a permitir que San Francisco siga creciendo, se siga desarrollando”.

Luego Bernarte agradeció el apoyo de su familia, el recuerdo a su padre -ya fallecido- y el cariño de su madre y valoró a su equipo de trabajo, la militancia y la gente que estuvo presente en los colegios.

“Es un momento único en la vida, a mí en general las cosas me costaron siempre mucho esfuerzo, nunca nada me vino regalado y para mí representa un orgullo porque soy un convencido de que siempre la perseverancia, la insistencia, la constancia es lo la que nos arrima a para alcanzar los objetivos. Yo soy un laburante y en realidad en este trabajo lo único que quiero hacer es laburar por mi ciudad, la que quiero tanto. Me parece que también que hacer un análisis desde la humildad, desde la convocatoria a todos los sectores, a todos quienes han participado para para trabajar juntos por una ciudad que siga mejorando”, aseguró.

Sobre la elección

Consultado sobre la polarización en la elección, tanto a nivel provincial como local, el designado intendente sostuvo que estuvo “dentro de lo esperable. Creo que había un gran interés en la ciudad por votarlo a Martín-Llaryora-, creo que eso es parte de del orgullo de los sanfrancisqueños, cosa que me parece buenísima. Hubo gente que votó a un candidato a intendente en el tramo local y lo votaban a Martín. Nosotros, la verdad, estuvimos dentro de nuestras expectativas”.

Según Bernarte, “siempre digo que es muy difícil en cualquier, de alguna manera, competencia de la vida, ganar y la verdad es que esta sensación la tuve en el 2019 acompañando a Ignacio -García Aresca- y fue una enorme alegría, pero hoy estando al frente de la lista la verdad es que siento que un objetivo de vida, una pelea que había decidido dar en la vida, marca no el final de un camino sino el inicio de uno nuevo”, subrayó.

Concejo bipartidista

Posteriormente, el intendente Bernarte se refirió a la conformación del nuevo Concejo Deliberante que pasará de cuatro bloques a solo solo dos: con siete bancas para el oficialismo y cinco para Juntos por el Cambio.

“Siempre he ejercitado el diálogo, la escucha, como siempre voy a estar dispuesto a escuchar, a dialogar, creo que todos los candidatos que han participado, todos con sus propuestas pensaban en un San Francisco que siga creciendo que siga progresando y me parece que hay que escucharlos a todos”, consideró.

Y continuó: “Creo es gente toda de buena fe que quiere a la ciudad y todos tendrán algo para aportar más allá de la composición del Concejo Deliberante. Me parece que cuando uno escuchaba las propuestas muchas eran coincidentes y estoy convencido de que ellos también tienen que ser parte del futuro de San Francisco”.

Por último, Bernarte informó que este lunes “por más que estemos cansados, vamos a trabajar”. Y enumeró luego una serie de obras en San Francisco y maquinaria que adquirió el municipio. “Ya estoy pensando que tengo que ir a ver cómo está quedando calle Esperanza, atrás de Tribunales que estamos asfaltando ese paso a nivel. Ir a ver como avanza la obra en calle México atrás del Polígono y después la conexión con barrio Corradi. Hemos adquirido una pala mecánica que va a ser destinada a la Planta Hormigonera por lo que vamos a dejar de alquilar la que se usaba y tenemos que ir a ver como avanza la pavimentación de Primeros Colonizadores desde Constituyentes desde el Jockey Club hasta la finalización del Country. Tenemos que seguir trabajando, lo hacemos con alegría y con orgullo. Somos muy afortunados de poder trabajar en una actividad que entendemos es nuestra razón de vivir”, cerró.