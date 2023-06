Los esperábamos: llegan los memes de julio y cada año vienen mejor

Si dicen que con los años el buen vino se pone mejor, por qué no podría pasar lo mismo con los famosos memes de julio. Sin que nadie sepa concretamente por qué, lo cierto es que las bromas sobre el famoso cantante español Julio Iglesias y su nombre homónimo con el séptimo mes del año ya son toda una tradición en internet y las redes sociales.

Y cada año, los memes vienen mejorados, sofisticados, más ingeniosos y creativos, con ese no se qué que nos hace reír y compartir con nuestros amigos, compañeros de trabajo o familia. A muchos ya ni texto les hace falta, porque el chiste se cuenta solo.

Así, en las redes sociales se pueden ver los chistes sobre julio (y sobre Julio) que ya llevan muchos años, pero como el ingenio popular no descansa siempre aparece alguno nuevo que trasciende.

En los memes, el reconocido artista y compositor español de 79 años aparece en distintas situaciones cómicas, en las cuales se realizan juegos de palabras con su nombre. Por ejemplo, con el frío.

Pero son tantos los chistes alrededor de Julio Iglesias que en estos días se pueden ver hasta páginas y perfiles enteros que se activan cada año y comparten los chistes que hay en torno a este personaje.

Como no podía ser de otra manera, hasta el propio cantante se divierte con los chistes. En 2015, en una entrevista para la revista española Hola, Iglesias afirmó que conocía los memes e incluso que tenía amigos que se los mandaban.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, confesó el compositor.

Trayectoria

Iglesias es reconocido como el cantante europeo con más éxito comercial a nivel internacional hasta hoy día. Grabó nada menos que 80 álbumes y cantó en 14 idiomas, y se calcula que ha dado más de 5000 conciertos y ha actuado para más de 60 millones de personas en los cinco continentes.