La experiencia de Fernando Raviola, el sanfrancisqueño que trabaja en Google

Estos tiempos modernos otorgan la posibilidad de que jóvenes surgidos del interior del interior como lo es San Francisco, Córdoba, puedan postularse para una de las empresas más gigantes del planeta como lo es Google.

Y no solo eso, también permite la chance de quedar seleccionado y sumarse al equipo de trabajo de una de las aplicaciones que el mundo entero utiliza casi a diario como los Google Maps.

Esta vivencia atraviesa Fernando Raviola (33), joven ingeniero egresado de la UTN Facultad San Francisco, quien en su ambición de probar nuevas experiencias se postuló para la gigante informática y quedó seleccionado hace más de seis meses.

Actualmente reside en Sidney, Australia, junto a su esposa Mayra Correa, con quien disfruta de esta nueva experiencia internacional.

- ¿Cómo llegaste a trabajar en Google?

- Conseguir trabajo en Google fue una mezcla de esfuerzo y suerte. Antes de postularme pasé mucho tiempo repasando conceptos de ciencias de la computación y haciendo ejercicios de programación. También dediqué bastante tiempo a crear un portfolio que muestre mis capacidades a un nivel más práctico. Me postulé a través de su página web, busqué un puesto de Ingeniería de software que encaje con mi perfil y una semana después recibí un mail invitándome a comenzar el proceso de selección. Tal vez el hecho de haber vivido en Australia anteriormente tuvo algo que ver con esto. Las entrevistas fueron bastante intensas. Fueron 6 en total: una entrevista de presentación, 4 técnicas y una charla psicológica o de comportamiento. Fue una experiencia bastante desafiante y un proceso de selección muy distinto al que estoy acostumbrado.

- ¿Cuál es tu función?

- Trabajar en Google viene siendo una muy buena experiencia profesional. El ambiente es muy abierto y colaborativo, estoy trabajando con personas de todas partes del mundo. Además estoy aprendiendo un montón, Google tiene herramientas para desarrollar software que no se ven en otras empresas. En términos técnicos tengo muchas cosas que aprender. Trabajo en uno de los equipos que desarrolla Google Maps, particularmente nos encargamos de mejorar la interoperabilidad entre la aplicación que corre en el teléfono y en el automóvil. Oficialmente mi puesto es “Ingeniero de software” y actualmente trabajo en la versión de Google Maps para Android.

- ¿Cómo es trabajar para una empresa tan grande?

- Es increíble poder trabajar con aplicaciones que usás personalmente casi a diario. Trabajamos muy de cerca con el equipo de diseño UX/UI para asegurarnos que la interfaz de usuario sea intuitiva y fácil de usar. Tenemos reuniones diarias para discutir nuestro progreso y debatir nuevas ideas. Aunque esto último no es algo exclusivo de Google. Algo muy curioso y que me llamó la atención es que Google mantiene el código de absolutamente todas sus aplicaciones en el mismo repositorio. Lo cual implica que todos los ingenieros tienen acceso al código de casi todos sus productos sin importar al equipo que pertenezcan: Google Maps, Youtube, Gmail, Android, Google Fotos, Google Search, etc.

- ¿Cuánto hace que vivís en Australia?

- Llevo en Australia un poco más de 6 meses. Pero viví anteriormente más de año y medio en el 2018. Viajé a Sydney con una “working holiday” (una visa de trabajo y vacaciones) después de recibir mi título en la UTN de San Francisco,

- ¿Por qué te fuiste?

- Siempre me interesó explorar nuevas culturas y ver cómo se vive en distintas partes del mundo. Me apasiona viajar y trato de salir de mi zona de confort cuando siento que me estoy estancando. La distancia se siente mucho. En mi experiencia, cuando emigrás siempre sentís que no pertenecés ni al lugar de dónde venís ni al lugar en el que estás y buscás cosas que te hagan sentir en casa. Por suerte acá en Sydney hay mucha comunidad argentina y ahora con el mundial se nota mucho más. Espero volver a Argentina de visita a principios de 2023.

- ¿Cómo es la vida en Australia?

- La calidad de vida en Australia es excelente. Hay mucha actividad al aire libre. Sydney en particular pone énfasis en cuidar los espacios verdes. Esto se suma a las incontables playas que hay solo a 20 minutos del centro de la ciudad. El costo de vida es bastante alto pero también lo es el salario mínimo. Y es una ciudad muy segura. El transporte público, aunque un poco caro, también es excelente. Google es una empresa muy flexible y permite un buen equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Mi trabajo es remoto de forma parcial, en general voy a la oficina 2 o 3 días por semana.

- ¿Cuál es tu objetivo para lo que viene con el trabajo?

- Siempre estoy explorando mis opciones, pero por el momento planeo quedarme en Australia. Es un país que tiene mucho para ofrecer y creo que puedo crecer mucho profesionalmente. Estoy trabajando con gente de la que puedo aprender mucho y en productos con un impacto a nivel mundial. Mi esposa y yo estamos aún adaptándonos a nuestra nueva vida, estamos disfrutando esta etapa sin apuro de planear nuestro siguiente paso.