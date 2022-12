En La Mañana de El Periódico FM 97.1, dialogamos con Gabriela Sidler, secretaria de ATSA (Asociacion Trabajadores de la Sanidad Argentina) quien brindó un balance del año para los trabajadores de la sanidad.

Este año, Sidler fue ratificada en la conducción de ATSA y también fue elegida como prosecretaria gremial de FATSA (Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad).

Respecto a los salarios indicó: "Este año tuvimos una cláusula de revisión en febrero que siempre traen el mismo problema aparejado que las paritarias, siempre salen un mes después porque hay conflictos, paros y terminan saliendo porque es algo que no se puede evitar, llegamos a sitauciones indeseadas, trabajamos de manera insatisfactoria, pero es obligatorio. La pritaria nuestra era en junio, se adelantó dos veces, la tuvimos en abril, y esto tiene que ve con el tema inflacionario porque los salarios van detrás de la real economía y no de ahora si no desde hace 20 años y ahora está muy acentuado por la escala inflacionaria que tenemos", comentó.

"En porcentaje parece una locura (96% o 109%) pero en poder adquisitivo en el bolsillo de la gente donde el alquiler aumenta, en el bolsillo de la gente ni te cuento, practivcamente se licuó. En diciembre tuvimos un aumento y salió el bono, pero los títulos son muy lindos pero la letra chica te define si es válido o no... este bono toma el salario bruto, pero sucede que no tiene que superar los 161 mil pesos, uno cree que la mayoría lo va a cobrar y no porque en nuestro caso tenés personal que trabaja en horario nocturno, feriados que se pagan y la verdad que llega a muy pocos, entonces a aquel que se pasó por 50 centavos no lo va a cobrar porque entre 161 mil y 185 mil es proporcional, pero si nosotros pensamos que alguien que cobra 185 mil pesos tiene una vida saludable con una familia y la verdad que lejos estamos de la realidad que viven los argentinos", agregó.

Lo que viene: "El 2023 no va a ser fácil"

Con respecto a los desafíos del 2023, Sidler comentó que "la planificación puede ser acotada o pensando en obejtivos a largo plazo, pero los problemas surgen cotidiamantemente, vamos a tener un año bastante complicado, vamos a necesitar el apoyo del Ministerio de Trabajo, muchísimo. Ahí otro problema que tenemos es que el Ministerio está acotado en la cantidad de trabajadores, si bien están, pero por ahí tenemos un solo inspector, en este caso Mariela Robledo atendiendo a todos los sindicatos, el acceso a resolver muchos problemas es limitado. Las inspecciones que hacemos es para corroborar irregularidades en cualquier area ya se Laboratorios, Consultorios, Análisis Clínicos, Geriátricos de todo el Departamento San Justo, tratamos de solucionar todo lo que podamos por fuera del Ministerio con cartas de documento e insistencias, pero hay veces que unicamente las podemos llevar a cabo con un procedimiento administrativo para poder después cerrarlo e ir a un procedimiento judicial", comentó.

"A los trabajadores de la salud les digo que el 2023 no va a ser fácil, necesitamos unirnos como compañeros de trabajo. Lo recalco desde el primer día, los problemas tienen rápida solución si independientemente de los afectos que tengamos nos unimos como compañeros de trabajo. Los resultados van a ser mucho más rápidos..." concluyó.