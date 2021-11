La ministra de Salud, Carla Vizzotti; y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti; se reunirán esta tarde con las autoridades de las cámaras que nuclean a los principales laboratorios, para analizar la evolución de los precios de los medicamentos. El encuentro fue convocado para las 18.30, en la sede de la cartera de Salud.

Ayer, Vizziotti y Feletti se reunieron para analizar la suba que registraron los precios de los medicamentos en los últimos meses y terminar de pulir los temas que se pondrán sobre la mesa en la discusión con los laboratorios.

Según el Centro de profesionales farmacéuticos argentinos (Ceprofar), durante el primer semestre del 2021 los medicamentos más usados aumentaron un 31 % su precio, un porcentaje superior a la tasa de inflación, que fue del 25,3 % en ese mismo período.

En 2020, estos medicamentos crecieron en promedio un 46,1%, diez puntos porcentuales más que el índice de precios al consumidor, que fue del 36,1% en ese año.

El informe apunta a subas puntuales en determinadas marcas. En el caso de la levotiroxina, usada en el tratamiento para la tiroides , un producto llegó a subir un 86% sólo en este año. En el caso del ibuprofeno, hasta el 53 por ciento.

El relevamiento realizado por Ceprofar verificó que continúa la tendencia del año pasado: siguen aumentando los precios de los medicamentos por encima de la inflación. Los que más aumentan son los más usados. Hay gran variación de precios entre distintas marcas: el precio se triplica y hasta cuadruplica según la marca.

Intervención

Feletti consideró necesario "algún tipo de intervención" por parte del Estado en este sector, por entender que "no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación”.

"Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga", dijo Feletti.

En ese marco, el titular de Comercio Interior mantuvo un encuentro con la titular de PAMI, Luana Volnovich, debido a que la dependencia oficial es el principal comprador de medicamentos del país y se los considera una referencia en materia de precios.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Volnovich dijo que compartió “con Roberto Feletti el resultado de las políticas de regulación de precios de PAMI, con la cual logramos mantener los precios de los medicamentos por debajo de la inflación".

Rechazo de laboratorios

Por su parte, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala), las principales entidades que nuclean a los laboratorios, dijeron que “resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios”, en respuesta a las palabras del titular de Comercio Interior.

Con información de Télam / Ceprofar.