En el Hospital J.B. Iturraspe hay tantas historias como personas que ingresan por una u otra cuestión. Los días martes llegan un grupo de chicas embarazadas a los encuentros de “Creciendo juntos”, un grupo creado por enfermeras del servicio de Materno Infantil con la finalidad de brindarles apoyo e información en esta etapa que inician.

La iniciativa comenzó este año emulando otra similar que había existido previo a la declaración de la pandemia, pero que en este caso las tiene a las enfermeras como las directoras de este espacio donde reina la contención, el cariño y la comprensión.

Antes del Covid, la Provincia tenía vigente una propuesta llamada Programa Integral de las Maternidades el cual era coordinado por la obstétrica Amalia León, luego se discontinuó y fue entonces cuando las enfermeras decidieron presentar un nuevo proyecto.

“La iniciativa surgió a partir de observar que había muchas mamás que llegaban con poca información al momento del parto. Entonces nos reunimos, pensamos cómo organizarlo y a través de Claudia Calcagno, que es la jefa del servicio, se presentó el proyecto a la dirección del Hospital”, contó Verónica Almada, que integra el equipo.

Encuentro

La experiencia desde que comenzó en abril ha sido fructífera tanto para las enfermeras como las futuras mamás. Muchas chicas transitan su primer embarazo, pero esa no es una condición para asistir dado que cada proceso de gestación es diferente y las herramientas siempre hacen falta.

El grupo se fue formando a partir del “boca a boca”. Una de las jóvenes es Camila, que tiene 22 semanas de embarazo y se enteró a través de las redes sociales.

“Me ayudó con información que no sabía, sobre todo por ejemplo con la lactancia, yo iba a darle también leche de fórmula, pero ahora sé que puedo guardar mía y darle solo materna”, contó a El Periódico.

Algo similar le pasó a Candela, que ya tiene cinco meses de gestación y una vecina le pasó la publicación de “Creciendo juntos”. Reconoció que “le brindaron mucha información que no sabía” y agregó que “es un lugar muy contenedor y lindo donde se pueden aprender muchas cosas”.

Necesidad

Las enfermeras empezaron a diagramar este proyecto a partir de conocer a muchas madres que llegaban al Hospital, pero no habían asistido a ningún grupo de apoyo o tenían poca información sobre temas como, por ejemplo, el armado del bolso para ellas y el bebé cuando deben parir.

“Las chicas nos decían que no leyeron nada, a veces no saben tampoco sobre cómo armar el bolso para el momento del parto, la lactancia”, comentaron.

Además se dedican a resaltar la importancia de conocer los detalles de leyes como la Ley 27.611 o de los 1000 días (Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia) y la Ley N° 25.929 sobre Parto Humanizado.

Contención

Jesica tiene 35 años y lleva 35 semanas de embarazo esperando a su primer hijo. “Quería saber más, es mi primer bebé, vine para aprender, me encantó y me llevo mucho aprendizaje sobre todo de la lactancia, que era algo que me interesaba”, dijo emocionada.

En ese momento todas tenían un ratito en los brazos a la pequeña Malena, que tiene menos de un mes de vida y es hija de Yamila, quien empezó a ir al grupo en su último tramo del embarazo.

Respecto a la importancia de esta experiencia explicó: “Me sirvió mucho para conocer sobre cómo sería el momento en que supiera que iba a parir, fue muy emocionante y pude sacarme muchos miedos”.

En el grupo está también Vanesa, que es enfermera del servicio, pero asiste como miembro mientras transita su segundo embarazo. “El conocimiento cuando tuve mi primer bebé no era el mismo, tenía inseguridad y ahora más en la lactancia aprendí mucho más, te deja más tranquila y segura para el camino de la maternidad”, explicó.

“Creciendo juntos” es un puente hacia la maternidad informada y también es una oportunidad de conocer a quienes las recibirán cuando las internen y tengan a sus bebés. No es lo mismo ver un rostro familiar que lidiar también con esa incertidumbre.

Almada, que es asesora en lactancia materna, destacó eso precisamente: “Son estas mismas chicas las que las van a recibir cuando tengan a su bebé, eso ayuda a familiarizarse con el lugar, con lo que va a pasar y quienes las van a asistir por lo que colabora con la disminución de miedo en ese momento y la seguridad para la mamá”.

Cómo funciona

La propuesta es de cuatro encuentros donde se tocan temas específicos, pero también comparten una tarde de amistad y evacuan dudas de diferentes situaciones.

Se reúnen los días martes en el Hospital Iturraspe y el punto de encuentro es el Servicio de Maternidad. También tienen un grupo de WhatsApp donde mantienen unida a esta muy valorable comunidad.