Cambios en el Hospital Iturraspe: el perfil de la nueva directora Elisa Carrizo

El cierre de año trajo cambios a la Dirección del Hospital J.B. Iturraspe de San Francisco. Después de casi 8 años, Valentín Vicente dejó su puesto y su lugar será ocupado por Elisa Carrizo; mientras que Verónica Pepino seguirá en su rol como vicedirectora.

Carrizo tiene 51 años y este mes de diciembre dejó su mandato como intendenta de Tránsito, cargo que ejerció entre 2015 y 2023. Trabaja en Anestesiología y además de ejercer también le dio un lugar importante a la gestión en su carrera.

Se alejó del gobierno para concentrarse en la labor sanitaria del Hospital de San Francisco, que es punto de referencia en el departamento San Justo. Carrizo fue puesta en funciones ayer por el nuevo ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer. Su designación se corresponde con la idea del gobernador Martín Llaryora de hacer un recambio en los puestos directivos.

Carrizo dialogó con El Periódico y contó cuáles son las metas en este nuevo rol que ocupa, a la vez que dio detalles de su trayectoria. Asimismo aclaró que por sus ocupaciones no residirá en San Francisco, por el contrario viajará todos los días desde su casa en Tránsito.

Acerca de esta particularidad debe recordarse que la profesional también es directora médica de una clínica privada en Arroyito, presta servicios como anestesióloga en el Hospital Dr. Carlos J. Rodríguez y Santa Rosa de Río Primero.

¿Qué expectativas tiene con el nombramiento?

Es un gran desafío, desde el momento en que me convocó Martín (Llaryora) lo asumí así. Creo que la experiencia de haber sido intendente dos períodos es una gran fortaleza para cualquier director o cargo. La Dirección del Hospital es un cargo político y en 8 años aprendí a gestionar, además como médica me gusta el desafío porque voy a beneficiar a los vecinos que no tengan salud. Voy a tratar que sea igualitario, hacer una transformación en la salud pública de llegar al paciente como corresponde.

¿Cómo avanzó siendo intendenta en el área de Salud?

Me ocupé mucho del tema salud. Es un ejercicio de día a día en los pueblos para que al vecino no le falte nada. Uno tiene que coordinar y hacer contactos para garantizarla. La gestión anterior del doctor Vicente y doctora Pepino nunca nos dejaron solos. Yo espero estar a la altura del doctor Vicente y trabajaremos con la doctora Pepino para lograr las expectativas del gobernador.

¿Cuáles serán los pilares de su gestión?

Nos reunimos con el ministro y se nos indicó que lo más importante es la contención y respuesta al vecino, trabajar en la innovación de las historias clínicas, potenciar al hospital para que haya menos derivaciones y resolvamos ahí. Se hizo hincapié también en trabajar en conjunto lo público y privado. Se viene la medicina de las buenas relaciones públicas y privadas para optimizar recursos por lo que atraviesa Argentina en este momento. También quiere que planifiquemos la capacitación en todas las áreas del Hospital y logremos la mejor atención médica y asistencial. Hay que prestar atención a la calidad del recurso humano, la infraestructura, que sea un hospital escuela y que sea referente en la provincia. Eso es lo que uno pretende, en este primer año tendremos bastante austeridad, pero si al gobierno le va bien a nosotros también nos irá bien.