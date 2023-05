La polémica regresó al tema en torno al consumo de azúcar, edulcorantes y los cuidados en el consumo de alimentos, luego del informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desaconseja el uso de edulcorantes no azucarados para bajar de peso. Según una directiva que la institución publicó este martes, consumir estos productos no ofrece beneficios significativos a largo plazo para reducir la grasa corporal en adultos o niños. Además aumentan el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos

“Hay que tener claro para quién lo va a consumir o cuál es la necesidad. Lo ideal es no consumir ningún tipo de edulcorante no nutritivo. Esto quiere decir que no nos aporta nada", explicó la nutricionanista Alejandra Risso en La Mañana de El Periódico FM 97.1.

En este sentido, dijo: “Una persona que lo tiene que consumir edulcorantes para el corto plazo, bajo asesoramiento, por ejemplo para una cirugía, podría y no tendría incidencia de despertar otra patología. Pero cuando tenemos un alto consumo y a largo plazo no es aconsejable”.

La profesional de San Francisco fue explícita al remarcar que hoy se desaconseja consumir edulcorantes en forma libre, en gran cantidad y a largo plazo.

-¿Qué aconseja?

Café amargo, mate amargo. Alguna trampita pueden ser darle sabor con peperina, burro. O alguna cascarita de alguna fruta bien higienizada como limón, naranja o mandarina. Para el café otra opción puede ser una cucharadita chiquita de miel.

-¿Qué pasa con los diabéticos?

Las personas diabéticas tipo 1 con insulina podrían seguir consumiendo edulcorante de forma moderada, siempre buscando dentro de los no nutritivos el más considerado saludable. Para el diabéticos tipo 2 le sugiero dejar los azúcares blancos de forma paulatina. Tratar de poner en lugar de dos cucharadas una, y con el correr de dos semanas ya no poner. Obvio que a los niños no se recomienda edulcorante.

-¿Cuándo se puede consumir edulcorantes?

Siempre que sea un caso en particular, se recomienda que sea con un apoyo de un profesional. Una persona que lo tiene que consumir edulcorantes para el corto plazo, bajo asesoramiento, por ejemplo para una cirugía, podría y no tendría incidencia de despertar otra patología. Pero cuando tenemos un alto consumo y a largo plazo no es aconsejable.

-Ahora con el nuevo etiquetado frontal pareciera que no se puede consumir nada…

Los extremos no son buenos. Es decir, no consumir nada que tenga un sello negro no sirve. Debemos interpretar la información de los nuevos etiquetados. Dependiendo de la situación de cada uno. Y en todo caso consultar con un profesional.

-¿Y la estevia?

Hace un tiempo la vedette era la estevia. Tenemos de distintos tipos. Si leemos grande la estevia tiene otros agregados. Lo ideal es que usemos la hoja.

-Otro recomendado…

La Organización Mundial de la Salud también habla de realizar actividad física de cualquier tipo. Y la gente a eso no le da mucha atención. Para una vida sana se debe consumir lo más natural posible y actividad física. Esto no significa que tienen que ir sí o sí al gimnasio, pueden caminar, correr, bicicleta. Esto ayuda también en eliminar el estrés.