Alejandro Hadrowa, presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, visitó este jueves la ciudad de San Francisco y apuntó contra la Ley de Alquileres que rige actualmente, sobre la que dijo “perjudicó” tanto a propietarios como a inquilinos y afirmó que desde mayo de 2021 hasta la fecha actual, se ha retirado un 32% de las propiedades que estaban en alquiler en la provincia, para ponerlas a la venta.

El titular de la entidad participó de una reunión con la comisión directiva en la flamante sede de calle Rivadavia y de una capacitación que se dio en horas de la tarde en la Tecnoteca.

- ¿Se apunta exclusivamente a la nueva Ley de Alquileres por este escenario?

- Es por esta famosa Ley de Alquileres que venimos hablando. Todavía no ha finalizado un contrato de tres años (la norma entró en vigencia el 30 de junio de 2020) y ya tenemos problemas. Durante estos dos años y nueve meses que llevamos se habla de que la van a derogar, que van a cambiar un artículo y en el Congreso no se trata porque no es tan sencillo. No es cuestión de derogar porque si lo hacés no volvés a la anterior, sino que queda acéfalo de artículos que modifican el Código Civil y Comercial. Entonces, por eso no es tan fácil la derogación. Como consecuencia de esta ley tenemos propietarios con contratos de alquileres bajos y veníamos de un contexto de pandemia muy malo. Pero además hay otro factor macroeconómico, la inflación muy alta. Un departamento de Nueva Córdoba, que hoy si lo alquilas vale 100 mil pesos, pagan hoy 22 mil pesos, entonces el propietario dice ‘bueno, cuánto me falta’.

- Ustedes proponen un plazo menor.

- Pasar de 36 a 24 meses, ante en un periodo inflacionario tan alto y con una inflación que acelera y no desacelera porque si se desacelerara uno diría bueno ya está, pero cada vez la pérdida del poder adquisitivo es más grande. Sin duda resultó ser una ley dañina hasta para el inquilino. Pero claramente los perjudicados hoy son los propietarios con las rentabilidades de esos contratos que se firmaron en el último tiempo. Además nosotros no tuvimos incluidos a la hora de gestar esta ley, no oyeron nuestro punto de vista, a nosotros que estamos en la intermediación que íbamos a dar nuestra opinión sobre por qué no aconsejábamos hacer esa ley. Por lo menos que escuchen, después vean.

- ¿Esto de que propietarios vayan sacando de la oferta propiedades termina achicando las opciones y puede pasar que se pidan montos extraordinarios para poder alquilar?

- Provoca un desequilibrio, la oferta y la demanda se regulan automáticamente, o sea, cuando se junta la oferta y la demanda dan un precio de equilibrio. Cuando genera desequilibrio, como esta Ley de Alquileres, hay muy poca oferta de inmuebles en alquiler motivo por el vos ponés 80 mil te lo pagan, si ponés 90 mil te lo pagan, si ponés 100 mil también porque pasa que no hay inmuebles. Esto generó una complicación muy grande en el sector. El tema se soluciona dando un incentivo para que quienes ahorraron y decidieron invertir ese dinero en comprar un inmueble para generar una renta si eso no les genera dividendo sale, cambia de rubro, lo presta o apela al alquiler temporario.

- ¿Esta situación que se está dando atenta contra la inversión privada o el ladrillo sigue siendo como siempre una buena opción?

- Hay una mezcla de las dos cosas. El resguardo de capital siempre en este país fue una forma de cuidarse porque esto es cíclico, por ahí es bajo, por ahí es alto. Hoy estamos atravesando una dificultad por esto que está sucediendo, pero siempre se consideró al ladrillo porque da respaldo en el tiempo y seguridad.