El caso en la localidad de Garibaldi (Santa Fe) de una niña abusada por su padre, a la que le practicarían una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y que fue retenida por una organización que rechaza esta práctica mostró, una realidad muy cruel.

Es un ejemplo extremo de otros casos en el país que buscan impedir un aborto. A veces toman forma de dilaciones en el tiempo o una persona que no es informada correctamente por un profesional objetor de conciencia.

Desde el Consultorio de Opciones afirmaron: “Es inconcebible que pasen estas cosas. La niña había expresado su voluntad y la madre iba a acompañarla. No solamente tenían esta situación sino desde su nacimiento estaba expuesta a la vulnerabilidad”.

Las integrantes del equipo marcaron distancia dando cuenta del procedimiento que llevan adelante. “Acá las mujeres vienen, sacan turno, consultan, se pueden arrepentir y frente a cualquier decisión se las acompaña. No estamos buscando mujeres para abortar, queremos que se garanticen sus derechos.”, aseveraron.

Grietas del sistema

El sistema también tiene otra dificultad que es garantizar el acceso a un aborto de calidad, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el protocolo de Argentina.

Son dos las medicaciones extendidas para estas intervenciones, el Misoprostol y la Mifepristona que juntas permiten una efectividad del 95% en el tratamiento. Sin embargo, en el país solo la primera de ellas se produce y extiende de manera generalizada, no así la Mifepristona.

“La medicación (Mifepristona) ingresa por medio de donaciones extranjeras, Anmat autoriza el ingreso de esos lotes, pero todavía no se registró por eso no se puede producir. El uso del Misoprostol tiene una efectividad menor" , describieron.

Las necesidad de proveer las dos medicaciones tiene efectos luego de la interrupción, ya que combinadas permiten que se produzcan abortos menos dolorosos, más rápidos y que los efectos adversos - que son transitorios - sean menos molestos.

"En Argentina no se le provee a todos, sino que tienen que existir ciertas condiciones para que se le entregue a la persona por características vinculadas a su salud y gestación. La combinación tampoco se puede conseguir en forma privada (comprando en farmacias), aunque lo extienda un profesional”, enfatizaron.

Desinformación

El protocolo nacional sobre la implementación de la ley que garantizó la IVE establece también otras disposiciones importantes que son desconocidas por las personas. Del consultorio las personas se llevan la medicación que adquieren en forma gratuita, el consentimiento informado y las indicaciones para realizar la interrupción.

No obstante, las entrevistadas dijeron que son muchos los casos en que los profesionales más allá de ser objetores no se informan para darla correctamente al paciente. “La objeción de conciencia es para dar la medicación, pero independientemente de sus motivos no pueden no saber sobre lo que garantiza la ley para que puedan derivar a los pacientes”, aclararon.

Tampoco se conoce en ocasiones que las ecografías y consultas no se cobra, que si un procedimiento no puede hacerse en su lugar de origen porque no hay un profesional adherente el traslado y controles no deben ser asumidos de forma particular.

“Un objetivo que nos planteamos es que lleguen a pedir la IVE en el primer trimestre, estas situaciones hacen que transcurran muchos días a veces y aunque se pongan trabas quien quiere abortar lo va a hacer de cualquier manera” , graficaron.

De ahí que consideraron que aun falta difusión de la ley: “Para conocer un derecho tenés que tener información y los gobiernos deben garantizar la publicidad, campañas, folletería. No hay una difusión masiva de lo que sucede con esta ley”.