Walker: "Esto es futuro, es cuidar un recurso natural"

Este miércoles, en la 26° sesión ordinaria de la Legislatura de Córdoba, se aprobó el proyecto por el cual la Provincia cede al Estado nacional el dominio y la jurisdicción ambiental sobre 661.352 mil hectáreas situadas en torno al Mar de Ansenuza y los bañados del Río Dulce, con el objetivo de crear el Parque Nacional Ansenuza y la Reserva Nacional Ansenuza.

La Reserva Provincial de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y del Mar de Ansenuza conserva bañados, lagunas y bosques nativos, con funciones ecológicas irreemplazables. La creación del Parque Nacional Ansenuza y Reserva Nacional Ansenuza permitirá proteger el ecosistema existente en esta región de Córdoba.

En ese marco, el intendente de Miramar Adrián Walker celebró esta decisión y explicó que permitirá no solo resguardar los recursos naturales de la región, sino que también generará infraestructura y mano de obra para los habitantes de localidades vecinas. "Esta decisión tiene dos aspectos fundamentales a destacar: por un lado, el grado de protección y lo que esto va a significar en el cuidado del recurso tal cual está, en buenas condiciones, de interés para el mundo porque tenemos un ecosistema de los que no hay prácticamente en este estado de conservación y esto va a permitirle a todos ir tomando conciencia de la responsabilidad en el cuidado que debemos tener, la zona de reserva va a permitir continuar con las producciones tradicionales tal cual están sin perjudicar a los habitantes o los productores de la región. Va también a generar infraestructura para poder acceder a esa zona, sobre todo en la zona norte y la zona de los humedales que por allí hace falta infraestructura de caminos, de provisión de agua y que la provincia ya está llevando a cabo este con esta mirada de futuro", explicó.

"Por otro lado, este recurso genera interés a nivel mundial, los Parques Nacionales aparecen en los mapas del mundo y quienes hacen ecoturismo siempre encuentran en ellos una alternativa de vivir una experiencia distinta y aquí con más de 380 especies de aves, con algunos mamíferos tan raros como el Aguará guazú -en riesgo de extinción- o los osos meleros, tienen un potencial junto a las costumbres, a las tradiciones, a lo típico de la zona de generar una actividad turística que va a dar mano de obra, empleo, trabajo y conservar las costumbres, las tradiciones de arraigo para los jóvenes y oportunidades de trabajo en su tierra", agregó.

"Esto es dar un salto hacia adelante, un paso más y lograr esta máxima figura de protección que es reconocida a nivel internacional... Realmente creo que todos estamos felices porque esto es futuro, es cuidar para toda nuestras generaciones por el tiempo infinito este recurso natural y si lo cuidamos es inagotable, entonces creo que eso es lo más valioso de toda esta oportunidad, más allá de todo el trabajo y el bienestar que nos genere a todos", dijo Walker.

Infraestructura

Con respecto a las obras necesarias en la región, Walker explicó que "hay que mejorar los accesos, hay que arenar o ripear caminos que por allí son de difícil acceso a localidades como La Rinconada que padecen falta de agua, son varias, varios parajes y sectores que carecen la falta de agua".

"Se están llevando a cabo los acueductos y sin duda a través de Parque y el recurso que aporta la Fundación que inició esta oportunidad también, que van a ser 5 millones, 800 mil dólares y se va a poder generar también infraestructura para la estructura de Parque que justamente necesita del cuidado de toda la parte operativa. Se ha conformado también una mesa de debate para que ese recurso se invierta de la mejor manera, donde todos podamos estar sentado en esa mesa de decisiones y que se haga con el mejor criterio que podamos pensar entre todos", señaló.

En ese sentido, Walker destacó la unanimidad con respecto a la aprobación de este proyecto y el avance que ha impulsado la Provincia. Al mismo tiempo, esperan que desde la Nación tenga la misma mirada. "Creo que la Nación no va a ser la excepción, así que esperamos en el corto tiempo poder ya tenerlo conformado definitivamente y mientras se seguirá trabajando. La provincia sabemos que lo hace, si hay un ejemplo de ellos trabajando de forma mancomunada es nuestra localidad, que del estado en que estaba pudimos realmente ponerla de nuevo en valor, poder crecer ya en la actividad turismo y que a esta altura esté en un 700%, entonces creo que esto marca una tendencia, una mirada de este gobierno provincial que a través de todas sus áreas trabajamos mancomunadamente con los municipios, con los legisladores, con los funcionarios de cada área y como manifestaba ayer el vicegobernador en esta mirada que tiene Córdoba de trabajar para todos y generar las mejores condiciones de vida", señaló.

Temporada de verano

En cuanto al turismo, Walker afirmó que año a año sigue creciendo y que en el último fin de semana largo de agosto la ocupación alcanzó el 100%, mientras que el pasado fin de semana rondó el 43%. "Eso muestra cómo se va incrementando la actividad, a pesar de ello tenemos una excelente situación sanitaria, pero tenemos que seguir haciendo hincapié en el cuidado personal por sobre todas las cosas, seguir los protocolos, seguir todas estas normas que nos han dado tan buen resultado y estamos flexibles a lo que la condición sanitaria nos permita", indicó.

"Fundamentalmente necesitamos trabajar. Necesitamos que toda nuestra industria del turismo pueda trabajar, los alojamientos, los comedores, los servicios y creo que lo más importante es ello, vamos sumando en la medida que se puede todo el aporte cultural, musical, de entretenimiento, tratando de no generar aglomeramiento, que es donde están los potenciales riesgos, así que vamos avanzando y veremos cómo avanza toda esta situación sanitaria, si sigue así creo que vamos a poder hacer alguna fiesta también como habitualmente lo veníamos haciendo antes de esta pandemia, la apertura de temporada la estábamos haciendo en el mes de noviembre, este año va a coincidir también con el fecha de elecciones tanto ahora en septiembre como después en noviembre, pero no queremos atarnos a una fecha porque esta situación nos ha obligado a estar atentos, a priorizar la vida, priorizar la salud y haremos todo lo que podamos, para ello tenemos un equipo entrenado, esperando con ganas, mucha gente que también es su trabajo y que queremos que trabaje lo mejor posible, pero siempre respetuosos de este cuidado que debemos tener entre todos", agregó.

"Cada vez la gente que viene vuelve contenta, vuelve conforme y vuelve a visitarnos, a raíz de toda esta promoción que se está haciendo de todas las región, de toda la zona, mucha gente vuelve a redescubrirlo porque hacía muchos años que no venía o mucha gente viene por primera vez, muchos jóvenes, no nos olvidemos que salimos de la oferta como destino turístico por más de 30 años prácticamente, hay mucha gente que todavía no conoce, que lo está descubriendo y que se está enterando que tiene un mar aquí cerquita y realmente eso nos garantiza que se va a seguir trabajando muy bien y como decía, en agenda tenemos muchas cosas, pero vamos a hacer prudentes también en anunciarla cuando corresponde", enfatizó Walker.