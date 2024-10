Mónica Inaudi contó su historia de vida con el noble objetivo de hallar a su madre biológica. La mujer vive en Unquillo y tiene 50 años y su mamá se llamaba Carolina Inaudi, pero lo que se enteró siendo mayor es que ella no era su madre biológica sino que la había adoptado.

A pesar de que le brindaron distintas informaciones sobre su origen logró recabar algunos datos y el más preciso es que su madre biológica sería oriunda de las ciudades de Brinkmann o Morteros y en la actualidad tendría unos 75 años.

“Crecí con la versión que yo era hija de unos tíos que murieron en un accidente, por lo que ella se había hecho cargo de criarme. Cuando crecí, una vez encontré unos papeles en el ropero que decían que me habían dejado en la puerta de mi casa, en Barrio San Vicente. Le pregunto a mi mamá adoptiva y ella me dijo que no quería hacerme daño, por eso no me había contado", relató en diálogo con AM 1530.

Su registro indica que nació en Córdoba en 24 de abril de 1974, y calcula que habría nacido el 22 o antes del mismo mes. Su madre Carolina tenía 58 años de edad cuando la adoptó y trabajaba en la Universidad Nacional de Córdoba.

Por medio de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo descartó que haya sido robada o apropiada, pero tras fallecer su mamá una familiar le brindó detalles sobre la procedencia de su madre biológica.

"Sería de “Brinkmann o Morteros, estudiante de medicina, entregada de noche. Desconociendo las causas del porqué me entregó” ,puntualizó Mónica por los dichos de una tía.

Al concluir, reflexionó: “Si no quiere darse a conocer, también lo voy a respetar. Pero me siento sola, ya sin mamá y familiares, por ello pienso en buscarla".

Quienes puedan conocer algún dato que pueda orientar la búsqueda, Mónica hizo público su teléfono 351-2618333.