Con el objetivo de mejorar el acceso al transporte público para trabajadores del área metropolitana, el gobernador Martín Llaryora anunció el nuevo Boleto Metropolitano.

El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Transporte, comenzará a implementar este beneficio destinado a trabajadores públicos y privados debidamente registrados, así como a monotributistas de las categorías A, B, C, D y E, que perciban ingresos de hasta 4 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM).

El programa permite utilizar hasta 24 viajes mensuales y cubre un 50% del valor del pasaje. De este modo, el usuario abona el 50 por ciento restante.

“Esta medida que dictamos hoy es de alto impacto para muchos de los trabajadores, va a ser un aumento en su poder adquisitivo de hasta el 5%. Pero no es solo el dinero, es el respeto, es la dignidad, es la calidad de vida, es poder tomar un colectivo con seguridad y calidad para poder venir a trabajar”, sostuvo Llaryora.

“Esta es una buena noticia para todos los trabajadores, una medida que es parte del modelo cordobés, porque necesitamos que toda la gente, viva donde viva, tenga la posibilidad de tener servicio y tener desarrollo”, describió el gobernador.

Llaryora destacó el trabajo conjunto y la articulación permanente entre el sector público, los sindicatos, los empresarios y el sector privado como base sólida sobre la que se asientan medidas de este tipo.

“Esto también es parte de este nuevo pensamiento del área metropolitana, donde buscamos cambiar paradigmas, dar más servicios y más frecuencias, innovando, y tomando nuevas ideas”, dijo el mandatario.

Las inscripciones para el Boleto Metropolitano comenzarán en 10 días a través de Ciudadano Digital (CIDI).

El beneficio está dirigido a los residentes de las localidades llamadas ciudades dormitorio de los conglomerados urbanos de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Río Tercero, Marcos Juárez, Deán Funes, Villa Dolores, Cruz del Eje y Laboulaye.

Radio de 50 kilómetros

Esto incluye un radio de 50 km alrededor de esos centros urbanos ya que muchos trabajadores utilizan el transporte público para cumplir con su labor.

Por su parte, el secretario de Transporte provincial, Marcelo Rodio explicó que “el transporte público ha cambiado y va mutando, porque mutan las ciudades. Esto hace que cada vez haya más ciudades dormitorio. Por eso este programa es federal y fruto de un trabajo en conjunto con municipios, la ciudad capital y el Ente Metropolitano”.

El Gobierno de la Provincia implementa este nuevo boleto para fomentar la accesibilidad y la utilización del transporte público, brindando un apoyo directo a los trabajadores.

Al mismo tiempo se busca garantizar el acceso de los habitantes a la movilidad que les permita desempeñar sus actividades laborales en grandes centros urbanos, y apoyar a las empresas de transporte en la recuperación del 35% de usuarios que se perdió tras la quita de subsidios.

Los secretarios generales de los gremios destacaron la implementación del Boleto Metropolitano.

Emiliano Gramajo, de AOITA, aseguró que “esta iniciativa va a generar que el trabajador vuelva arriba de los colectivos y esperamos que haya muchos usuarios que aprovechen este boleto. Es un desafío para nosotros también, porque el transporte es progreso y estamos dispuestos a trabajar para los cordobeses”.

Pablo Chacón, de AGEC, dijo que “la Provincia está pensando en los trabajadores, con un nuevo reconocimiento y un gran beneficio. Muchas familias se fueron al interior buscando un alquiler más económico y esta medida es muy importante para garantizarles un transporte de calidad”.

En la presentación del Boleto Metropolitano, el gobernador adelantó que enviará un proyecto de ley para modificar el sistema de transporte, permitiendo que los colectivos urbanos puedan ir a otras localidades, y los interurbanos, a su vez, levanten pasajeros dentro de la ciudad.

“Si uno no modifica los conceptos y no innovamos, no le podemos dar soluciones a nuestros vecinos. Esto es reconocer una nueva realidad. Las áreas metropolitanas son realidades en el mundo. Las ciudades van creciendo, los radios urbanos no tienen que dividir una ciudad con otra, tienen que ser puentes de unión”, dijo al respecto el mandatario.