Últimos detalles para culminar la Torre Eiffel de Alicia: "Ya es una parte de mi vida", dijo su constructor

La réplica de la Torre Eiffel que se construye en Alicia está a muy poco de culminar. Sólo restan algunos detalles y se estima que en los próximos meses esta verdadera obra de arte regional quedará finalizada.

Se trata del proyecto personal de Claudio Marchetti, un vecino autodidacta que decidió encarar este desafío en el patio de su casa. En diálogo con La Mañana de El Periódico FM 97.1 nos contó qué resta por hacer y el destino que tendrá.

“Me quedan solamente los balcones y los arcos, que eso es la parte de abajo y ya lo estoy fabricando, aunque para mí es lo de menos, lo más difícil fue la etapa allá arriba. La meta de esto fue hacerlo totalmente yo solo desde un comienzo, fue con cálculo, construcción, elevamiento, todo solo. Incluso tengo una anécdota donde en el último tramo de 400 kg se me estaba rompiendo la pluma, casi se me quiebra, si se quebraba eso yo perdía un brazo, la pierna o directamente desarmaba mi cuerpo porque se me desplomaba todo. A 30 cm y justo cuando estoy llegando se me empezó a romper esa pieza. Sufrí bastante miedo, pero no me quedaba otra opción que solucionar ese problema e intentar subirlo. Lo subí, pero muy justito. Es la anécdota que me quedó más grabada y de tanto riesgo, aunque riesgo siempre lo hubo”, relató Marchetti.

El hombre contó que calcular el tiempo para terminarla definitivamente es difícil, puesto que constantemente hay gente visitándola y debe atender a los viajeros que pasan por el lugar, como así también a medios de comunicación de todas partes del país. "Tengo continuamente gente y me atrasa los trabajos. Es un trabajo de concentración, cuando vos lo dejaste un rato tenés que rebobinar todo de vuelta con los cálculos y es difícil ponerle un tiempo ahora. Calculo que en unos cuatro o cinco meses debería estar terminado. Para mí llegar a la cúpula es como si ya hubiese terminado", señaló.

“Yo de joven trabajé en los galpones con mis padres, dejé la primaria y me tocó trabajar en estructuras metálicas con mi padre hasta los 24-25 años, ahora a los 57 no sé qué me pasó porque decidí hacer esto que no estaba en mi cabeza, algo tan complicado. Tengo mucha experiencia de vida, soy autodidacta y cuando lo vi que realmente era complicado me asombró un poquito más todavía el desafío. Y digo, lo voy a intentar solo porque si lo damos vuelta. ¿Quién hubiese confiado en mí? Buscar un socio o algo para ser eso, nadie hubiese confiado en mí. Incluso las herramientas para fabricar esto tuve que diseñarlas y fabricarlas yo porque no existen en el mercado. No soy ingeniero, es una historia bastante bastante rara”, indicó Marchetti.

“Está hecho todo a mano, cortado todo con una amoladora chiquita a mano y está todo pintado a pincel”, dijo Marchetti.

Por otro lado, el constructor manifestó que le gustaría poder conocer la Torre Eiffel original y está muy cerca de lograrlo. “Representantes de la embajada francesa ya estuvieron por acá y están un poquito en ese tema, tramitando el viaje junto a mi señora que sería mi sueño también conocer la original”, expresó.

¿Qué pasará con la torre una vez finalizada?

El hombre explicó que el destino final de la torre es incierto, tiene muchas opciones, pero es muy difícil decidir qué hacer ante semejante obra de arte. “Es una linda pregunta. La torre en dos días se desarma, son 86 piezas, todas enumeradas. Tengo los planos. En unos cuatro días se vuelve a armar. El problema es que no sé qué decisión tomar ahora, si se me va tal vez la voy a extrañar porque ya es una parte de mi vida. Algunos me están sugiriendo que la explote, que empiece a cobrar entradas porque ya figura como lugar turístico, vienen muchos extranjeros a ver esto también, incluso tengo que preparar los sanitarios, adaptar el lugar para esto. No teníamos pensado tanta viralización, hay varios interesados también ¿Pero qué precio ponerle? No hay cómo ponerle precio a esto. Es una pieza única en el mundo, me hablaron de Estados Unidos, de México y realmente no se cuenta el material, se cuenta el trabajo”, comentó Marchetti.

Y agregó: “Me está cambiando la vida. Está viniendo mucha gente que cree en la energía de las pirámides, la energía que viene del espacio. Ellos sienten que se transmite mucha energía positiva porque es una pirámide y es también una torre al mismo tiempo. Están viniendo exclusivamente para recibir esa energía, para mí también esa es una historia nueva también. que que se me está planteando”.

Además, Marchetti indicó que “es parte también del pueblo y el pueblo se está encariñando. No tengo un lugar público en el pueblo tampoco donde llevar esto. No es fácil ahora la decisión, hay que analizarlo bien. Si compro un terreno, voy a estar en lo mismo porque va a estar en un lugar privado y es lo mismo que estuviese en el patio de mi casa, vamos a estar siempre en la misma. Hay gente que me ofrece un terreno en mi pueblo, pero estaríamos en la misma situación, lo lógico sería que esté en un lugar público tal vez, administrado por seguridad, pero no sé el futuro. Si el destino o Dios me eligió para hacer esto, creo que lo mismo va a suceder con el futuro de esto. El destino tal vez me me dirá adónde irá o si se queda acá. No lo sé todavía”.