Tras su asunción en diciembre pasado como presidente comunal de Colonia Iturraspe, localidad del departamento San Justo distante a 16 kilómetros de San Francisco, Fernando Salvagno impulsa varios proyectos cuyo objetivo principal es llegar con distintos servicios a la población que se encuentra en la zona rural de esta colonia.

Junto al resto de la comisión directiva que administra el pueblo, Salvagno explicó varios proyectos que se encuentran gestionando en casi tres meses de gestión para llevar servicios a toda la extensión de su territorio, de unas 22 mil hectáreas. Tienen que ver con la educación, asistencia en salud y emergencias, seguridad, obras y cuidado del medioambiente, entre otros puntos. Y además, destacó que la suba de impuestos y tasas municipales fue mucho menor a las de otras ciudades de la región, de solo el 60%, con una inflación que supera el 200%.

Salvagno (abogado, 34 años) dialogó con El Periódico y dio información de las gestiones en marcha. “Estamos trabajando en numerosos ejes que nos habíamos propuesto y además generar un desarrollo en el núcleo poblacional. En casi tres meses que venimos haciendo y gestionando tenemos la idea de llegar a todos los sectores con servicios”, resumió.

Más servicios

En primer lugar, el joven administrador destacó haber recibido una administración sin deudas, lo que le permite pensar en qué obras encarar en lugar de qué deudas pagar. El presidente comunal subrayó que si bien la situación del país es crítica y una colonia tampoco puede generar tantos recursos por recaudación propia, “cualquier comuna debe prestar los servicios básicos".

Colonia Iturraspe tiene la particularidad de tener dos escuelas rurales muy distantes entre sí y alejadas del núcleo poblacional sobre la ruta 19: una a cinco kilómetros dentro del campo y la otra a casi 12 kilómetros. En una de ellas cuentan con Ciclo Básico Unificado primario y jardín de infantes, con casi 100 alumnos; mientras que la otra se cuenta con nivel primario y jardín, con alrededor de 30 alumnos.

“Teniendo una comuna que más allá de lo que se ve a la orilla de la ruta, son 22.000 hectáreas, la propuesta nuestra era llegar con la prestación de servicios a toda el área. O sea, no quedarnos en ser la comuna a la orilla de la ruta y que la gente venga. En base a eso nos propusimos delinear ciertos ejes entre los cuales está salud y educación, entre otros”, explicó Salvagno a El Periódico.

Ajuste menor a la inflación

“Dependemos de la coparticipación, los ingresos propios que podemos generar no son muchos. Decidimos aumentar los impuestos y tasas municipales a menor escala, no a los niveles que se están viendo en otras ciudades. Incluso planeamos no aumentarlos, pero se hizo inviable. Son aumentos del 60 por ciento para todo el año”, aseguró.

En este sentido, destacó que para el pago de patentes por automotores otorgan cinco cuotas fijas y con un 15% de descuento por pago de contado.

“No quisimos trasladar todo el ajuste a los vecinos, tratamos de estirar nuestras finanzas y colaborar lo más que podamos. Nos ponemos en el lugar de los vecinos y los productores agropecuarios que apostaron por este lugar. Ajustamos, pero muy poco”, resumió Salvagno.

Salud y obras en las escuelas

Al tener las escuelas en el campo, una en el este y la otra en el oeste, uno de los objetivos de la nueva gestión es poder llegar también con servicios de salud a esa población. “Se trata de prestar servicios efectivos para esas personas que viven, por ejemplo, a 10 kilómetros. Hemos designado a un director de salud, el doctor Juan Ambroggio, que es quien le encomendamos la tarea y nos encontramos diseñando un plan de salud. Hay un nuevo decreto a nivel provincial al respecto”, manifestó.

Salvagno explicó algunas de las acciones previstas en este tema. “Estamos organizando para llevar el médico a las escuelas, hacer controles, seguimiento de los chicos, tratar de hacer detección tempranas de problemas, como puede ser intrafamiliares”, precisó.

Por otra parte, el presidente comunal destacó obras muy importantes que se encuentran llevando a cabo en las escuelas, con fondos recibidos del Fodemeep pero también con otros aportados por la comuna. En una de ellas se cambiaron aberturas y ventas, mientras que en las dos se están realizando las obras para que los polideportivos tengan iluminación. “Tenemos dos polideportivos muy grandes en las escuelas, estamos con obras de electrificación de esos polideportivos. Tenían el servicio de energía eléctrica, lo que estamos haciendo es poniendo el sistema de luz. Y además, en una de las escuelas, en la que tenemos más alumnos, hemos cambiado todas las puertas y las ventanas, también con fondos administrados por la comuna”, detalló.

Sistema de emergencias rural

Otro de los temas que se encuentra impulsando Salvagno es un sistema de emergencia rural. “Esto es un proyecto que está en desarrollo con una comunidad vecina, si hay una emergencia en la zona rural, ya sea accidente de tránsito o accidente doméstico, llegar hasta el lugar para asistir lo antes posible. Está dentro de la idea de llegar con servicios a la zona rural, porque, reitero, nuestra colonia tiene 22 mil hectáreas”, fundamentó Salvagno.

También ya están programados cursos de capacitación en distintos oficios para la población, que se realizarán en el Salón de Usos Múltiples de la localidad, aunque evalúan si alguno puede desarrollarse en una de las escuelas. “Hemos firmado un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba para tener cursos de oficios, que ya se hizo el año pasado y vamos a intensificar. ”Se van a hacer cursos de soldadura, perfeccionamiento en maquinarias agrícolas, maquillaje, peluquería y otros. Están planeados y estamos esperando la fecha para empezar".

Seguridad

Al respecto, señaló que se hicieron gestiones ante el Gobierno provincial, para lograr más recursos policiales. “Hemos tenido hechos de inseguridad no solo en la zona urbana, sino también en la rural. Hemos llevado el reclamo a los ministerios correspondientes y estamos tratando de tener respuestas para mejorar el sistema en la zona rural. Dependemos de la Policía Rural y es insuficiente”, aclaró.

Recolección diferenciada y reciclaje

Otro proyecto tiene que ver con el medioambiente y se trata de implementar un sistema de recolección de residuos diferenciado entre lo orgánico y plásticos, en principio en la zona urbana y posiblemente en las escuelas. “Lo que es plásticos hay una empresa que se va a encargar de la recolección. Estamos evaluando cómo hacerlo”, explicó.