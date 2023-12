Fernando Salvagno asumió como presidente comunal en Colonia Iturraspe: "Planificamos un desarrollo"

En un concurrido acto celebrado en la tarde de este miércoles, Fernando Salvagno asumió como nuevo presidente comunal en Colonia Iturraspe, en una celebración realizada en el flamante paseo Bartolomé Mitre inaugurado al costado de la ruta provincial 1, en el acceso a esta localidad del departamento San Justo distante a 16 kilómetros de San Francisco.

Salvagno (abogado, 34 años) encabezó la lista de la Agrupación Vecinos de Colonia Iturraspe y como es tradición en esta localidad, la misma fue por acuerdo, por lo que no hubo elecciones. Reemplazará a Abel Binner y estará al frente de la comuna hasta 2027, junto a los demás integrantes de la comisión Ester María Pochettino y Federico Erpen (titulares); además de Gabriela Rita Racca, Matías Harley Giordanengo y Lourdes Garnero como miembros suplentes.

Asimismo, el tribunal de cuentas quedó conformado por Guillermo Binner, Silvia María Guadalupe Bersano y Darío Miguel Francisco Galoppo como integrantes titulares.

En el acto, que contó con la presencia de autoridades de numerosas instituciones de San Francisco, Freyre, Colonia Anita, Colonia Marina, de la justicia provincial y también federal, las autoridades salientes entregaron los diplomas a los miembros de la nueva comisión y también se hicieron reconocimientos a otras personalidades de la comunidad.

También se inauguró el paseo Bartolomé Mitre a la vera de la ruta 1, que cuenta con un playón, ciclovía, baños y un mural realizado por la muralista de Freyre Gabriela Godino. Además, se reconoció a Elvio “Turco” Yafar, quien desde 1981 se desempeñó como secretario de las sucesivas administraciones comunales y se retirará del cargo al acceder a la jubilación.

En diálogo con El Periódico, Salvagno, cuyo padre gobernó la localidad durante 33 años, resaltó que recibe una administración sin deudas y que el objetivo es mejorar y acercar a los vecinos los servicios existentes, como también generar nuevos desarrollos en el área urbana con próximos loteos, para los cuales ya cuentan con inversores interesados y una planificación. Asimismo, explicó que planea residir en la localidad el mayor tiempo posible aunque no dejará su actividad privada como abogado.

¿Cuáles serán tus ejes de la gestión y cómo van a desarrollarlos?

Es todo un desafío, mi papá fue muchos años presidente de la comuna. Esta es mi primera experiencia, más allá que desde chico uno vivió y estuvo conociendo lo que es la política. Es mi primera experiencia. Es una colonia netamente agrícola, en su momento era ganadera, es la colonia más grande que tiene la provincia, tiene una superficie de más de veintidós mil hectáreas. El núcleo urbano es el que ven desde la ruta, con un loteo reciente de unos ocho años de antigüedad que va en crecimiento. Pero además de ello, cuenta con dos escuelas rurales, ubicadas al este y la otra al oeste, en una tenemos CBU. El trabajo que hacemos es tratar de llevar a las escuelas lo que es salud, seguridad, además tenemos un consorcio caminero con el cual trabajamos mancomunadamente para mantener los caminos. Es una colonia grande y la idea es descentralizar e ir a hacia los vecinos, esos serán los ejes de la gestión. La recibimos saneada, sin deudas, y es avanzar sobre una base firme y generar un desarrollo. En el área urbana, que lo tenemos planificado. En salud, mediante un dispensario que tenemos con primeros auxilios y demás. Tratar de llevarlos a la gente porque tenemos gente que vive a quince kilómetros de la ruta.

¿Qué te motivó a aceptar este desafío?

Me crié en esta colonia, nací acá, mi familia tiene campo acá. Acá la particularidad que tenemos es que nos conocemos todos y generalmente lo que se hace es previo a las elecciones es reunirnos y tratar de llegar a un consenso para una lista única, y eso fue lo que hemos logrado. Cuando me convocan para encabezar la lista, fue un desafío, porque uno viene de la parte privada, si bien mi papá estuvo muchos años. Lo hablé con mi familia y lo tomé como un desafío personal, recordando todo lo que lo que viví cuando era chico. Eso me hizo a aceptar el desafío y además las ganas de generar en estos cuatro años un desarrollo importante de la colonia, la proyección para expandir los radios urbanos, mejorar los servicios. Recibimos una comuna saneada y dentro de eso es más fácil trabajar. Como quien dice ahora la herencia, la famosa herencia. Bueno, nuestra herencia es buena. Y en base a eso es lo que planeamos un desarrollo.

Vemos en el acto que hay autoridades de otras localidades cercanas, que tienen mucha relación.

Sí, la idea es también estrechar los los lazos de colaboración. Cooperar, trabajar en conjunto. Con Freyre estamos a tres kilómetros, a Luxardo lo tenemos a diez kilómetros y San Francisco estamos a 27 kilómetros. La idea es también trabajar y cooperar entre todos los municipios y comunas. Creo que tenemos que defender el federalismo, defender a las comunas. Dentro de los eslabones de intendentes y gobernadores, somos el núcleo más cercano. La idea es trabajar en colaboración para fortalecer, desde mi perspectiva, lo que es el municipalismo, el federalismo.

Si tuvieras que describir a Colonia Iturraspe a alguien que no la conozca, ¿qué dirías?

Es una comunidad en crecimiento, se ha generado un desarrollo, un loteo municipal conocido como Las Palmeras, que para que el que pasa por la ruta lo puede ver, está frente la la comuna. Es un lugar tranquilo, no hay delitos, cómodo y de fácil acceso. Contamos con dos escuelas, tenemos dispensarios, cercanía, comunicación. Creo que es un lugar donde reina la paz y el aire puro. El Club Iturraspe se caracterizó por sus picadas, por el buen comer. Creo que es una particularidad común de toda la zona nuestra.