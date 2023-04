La agresión a una alumna de 5to. año del Instituto Bernardino Rivadavia de la localidad de Porteña, por parte de una compañera, ambas de 16 años, habría destapado un caso de bullying que viene desde hace un tiempo.

El Periódico pudo confirmar que el pasado lunes en la dependencia policial de esa localidad la madre de la estudiante golpeada formuló una denuncia por lesiones leves hacia su hija dentro del establecimiento educativo. Por tal motivo promueve acciones penales hacia la menor y hacia el establecimiento educativo.

No obstante, desde la familia sostienen que previamente pusieron en conocimiento a las autoridades de la escuela asegurando que su hija sufre bullying desde hace un tiempo.

“Sofía está en 5to. año pero el problema viene desde 1ero. cuando ingresó al colegio”, Natalia, la madre de la menor agredida en declaraciones a Radio República.

Agregó que todo empezó cuando ella contaba que le hacían burla y la insultaban y reconoció que dejó pasar el tiempo, algo de lo que hoy se arrepiente: “Por ahí uno como papá se hace el sordo y deja pasar un poco estas cosas tratando de que el niño cambie, lo dejé pasar pero hoy me arrepiento”, aseguró.

Tras ello contó un hecho muy grave: “Un día me levanté con un mensaje de mi hija que me decía que la habían encerrado en el baño del colegio, que ella gritaba y nadie la escuchaba, hasta que pasó una compañera y se dio cuenta que la habían encerrado”.

Natalia relató que habló con los directivos del instituto y que tuvo como respuesta que no sabían nada. Luego vinieron más cosas.

“El año pasado, a fin de año la culpan de un robo que hubo en el aula, supuestamente habían recaudado plata para chicos que egresaban ese año y se culpó a mi hija”, dijo y agregó que en esa oportunidad en el colegio “nadie sabía nada, prometieron hablar con los chicos. La plata apareció pero mi hija quedó culpable, nunca se limpió su nombre”.

El último hecho que detonó la denuncia policial fue el pasado lunes, a las 14.30 en un contraturno: “Todo empezó por un banco. Ella tiene una compañera que supuestamente faltaba y ella se cambia de banco por lo cual la agresora le dice por favor retira la mochila del banco. Mi hija le dijo que no, porque ella había llegado antes y se quería sentar ahí. La agresora le dice que no y le retiró la mochila y se la tiró. Luego la insultó, le dio cachetadas y hasta un golpe de puño dejándola marcada”.

“Quizás puedan decir que son dos puntos de sangre nada más, pero está golpeada por dentro, tiene un moretón y obviamente en el momento empezó a sangrar. Una compañera la asistió y la acompañó al baño pero las autoridades en ningún momento me llamaron”.

Natalia sostuvo que la denuncia está hecha contra el colegio y la menor agresora.

“Duele decirlo pero es la única salida porque estamos cansados de ir a hablar y que no nos escuchen. La impotencia mía y el gran dolor es porque no me hayan llamado en el momento en que pasó, no la hayan curado, ese es el gran dolor”, expresó.

Por último, la mujer dijo que su hija no está bien pero que recibió mucho apoyo porque son muchos chicos los que pasan por situaciones similares.