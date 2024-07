Los docentes agremiados en UEPC rechazaron la oferta realizada por el gobierno de Córdoba este lunes en el marco de la negociación por paritarias y confirmaron un paro de 48 horas para los días lunes 5 y martes 6 de agosto, este último con movilización en la capital.

Rafaela Ludueña, secretaria general de UEPC en el departamento San Justo, explicó que la nueva oferta salarial represente un claro retroceso a las propuestas presentadas anteriormente. “No contenía lo que ya estaba planteado en la propuesta anterior y mucho menos lo que el sindicato estaba solicitando… esta propuesta no incluye una oferta superadora, el propio gobernador hizo público y que iba a presentar una propuesta superadora y no fue así, vemos que es un retroceso en la negociación y por lo tanto es inaceptable , la rechazamos nosotros, la rechaza la organización y la rechaza el plenario de secretarios generales”, señaló.

“Hoy martes tenemos asamblea informativa con el cuerpo delegados para darle a conocer el por qué del rechazo, más allá de que la propuesta ya es de público conocimiento, pero mucho de los compañeros quedaron helados porque perdimos muchas cosas que habíamos logrado en la propuesta anterior . Un ejemplo claro es la jerarquización de los directivos, es decir, que aquel compañero que sea directivo tenga un salario diferenciado con respecto a ser maestro de grado o profesor de aula y eso no está en esta nueva propuesta, también habíamos logrado en la propuesta anterior que los compañeros que tienen doble cargo -30 horas- (que se cobraba un solo cargo y hasta 15 horas cátedras) que se cobrara ambos cargos y eso tampoco está, solamente llegamos en esta primera negociación al 75% y no al 100% como se venía planteando en la otra propuesta”, indicó.

Y agregó: “Para las compañeras docentes de escuelas especiales y hospitalarias se había logrado en la otra propuesta un complemento aparte y en esta propuesta ya no está, lo han sacado afuera. Para los compañeros de la Universidad Provincial habíamos habíamos logrado que cobrarán el complemento -que lo paga la provincia- atendiendo la pérdida ya del Incentivo Docente y en esta propuesta ya no está, entonces consideramos que es un retroceso gigante sobre todo también para nuestros compañeros jubilados, porque lo que plantea esta propuesta es a partir de junio cobrar el 2,5 remunerativo y bonificable, que es eso solamente lo que impactaría nuestros compañeros jubilados cuando antes era el 100% del IPC. Así que realmente es una propuesta en retroceso, le estamos exigiendo al gobierno de la provincia de Córdoba que realmente presente una propuesta superadora y que atienda a todos los solicitados por la asamblea provincial”.

La propuesta presentada por la Provincia deja mucho que desear para los docentes porque quita puntos sensibles de la propuesta anterior, aunque sí incluye la suspensión del FOSAET. “En esta nueva oferta sí se suspendía el FOSAET (Fondo Solidario de Atención para Enfermedades Emergentes e Innovación Tecnológica) hasta que durara nuestro acuerdo donde esta nueva propuesta va de junio a noviembre, cuando la otra iba de junio a septiembre es decir, que ya tenemos dos meses adentro también y habla también de no aplicar el Fondo de Enfermedades Catastróficas que no iba a aumentar por dos meses… pero el tema es que hemos perdido muchísimos otros logros que se habían conseguido y que hoy no están haciendo perder el poder adquisitivo al gran escalafón docente que tenemos y ni hablar de los jubilados que vienen en pérdida y con nuestra nueva solamente iban a tener el porcentaje que iba a ser remunerativo y bonificable en los activos”, explicó Ludueña.

En ese marco, Ludueña recordó que los docentes están percibiendo el mismo sueldo que en mayo y lamentó las palabras del gobernador al mencionar que el rechazo de la última oferta a fue por “cuestiones internas propias de una disputa del gremio tomado por sectores políticos de izquierda”. “Nosotros no creemos que fuese así, es parte que en toda organización haya diferencias, nosotros respetamos lo que la mayoría resuelve y se resuelve el rechazo, por ejemplo, nosotros -el departamento San Justo- había aceptado la otra propuesta, nosotros en el departamento San Justo discutimos, somos críticos, somos coherentes , vemos dentro de lo posible qué es lo que se puede y siempre atendiendo el contexto, pero Martín Llaryora está jugando al ajuste, lo sabemos más que bien , seguramente acá en departamento San Justo nos van a decir ‘era la otra propuesta’ y sí, por supuesto que era la otra propuesta porque esto es un retroceso”, indicó.