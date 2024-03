Paicor: Llaryora anunció un aumento de hasta un 132% para las cocineras

El gobernador Martin Llaryora encabezó este sábado el acto conmemorativo de los 40 años del Programa de Asistencia Integral de Córdoba, “Gobernador Eduardo César Angeloz”, que fue creado en 1984.

Durante el evento, Llaryora anunció aumento presupuestario para las trabajadoras del Paicor de hasta un 132 por ciento y se comprometió a llevar a cabo más inversiones para fortalecer el programa en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país

“Hoy venimos a comprometernos a reforzar este programa y a generar líneas de acciones nuevas”, anticipó sobre el aumento de las becas de acuerdo al salario mínimo vital y móvil y el acceso por parte de las trabajadoras a indumentaria de cocina confeccionada por el Servicio Penitenciario de Córdoba, a través del ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En la actualidad, el programa alcanza a más de 3.300 establecimientos educativos de la Provincia. “Como sociedad hay una gran deuda y esto no me pone feliz. El crecimiento de la cantidad de chicos a los que asistir con alimentos no nos puede poner felices a los argentinos, porque esa no es la guía que nosotros tenemos ni la Argentina que nosotros queremos”, lamentó Llaryora durante su discurso.

Del evento también participó el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini quien reivindicó el programa: “Hoy Córdoba conmemora mucho más que los 40 años del Paicor, celebra que Córdoba es una provincia en donde las políticas públicas, que le sirven a la Provincia y que le sirven a la gente, son patrimonio de los cordobeses y cordobesas. Y nosotros reivindicamos esa forma de hacer política en Córdoba».

"Sensibilidad, coraje y corazón”

En la parte más emotiva de la ceremonia, recibieron una placa recordatoria los hijos de los ex mandatarios provinciales, Eduardo Angeloz, por su padre, durante cuya administración fue creado el Programa de Asistencia Integral Córdoba, y Natalia de la Sota, hija del exgobernador José Manuel De la Sota, quien continuó el programa en un primer cambio de gobierno.

Sobre Angeloz, Llaryora reconoció: “Fue un estadista, entendió que aquel que no tiene un plato de comida, no puede estudiar. Fue un Gobernador que, pudiendo mirar para otro lado, no lo hizo. Fue un tipo con sensibilidad, con coraje y con corazón”.

“Quiero agradecer a las autoridades, y a todos los gobernadores que han sucedido al Gobierno de mi padre, por haber mantenido semejante programa que disfruta toda la provincia de Córdoba, y es realmente necesaria esa igualdad”, destacó Eduardo Angeloz, hijo del ex mandatario.

Precisamente, el Paicor lleva el nombre del hombre que gobernó la provincia entre 1983 y 1995. Lo dispuso la Legislatura Unicameral en 2017 durante una sesión en la que uno de los representantes de la UCR recordó que “Angeloz siempre dijo que este programa no eran partidas de gastos, sino de inversión, cuyos frutos se verían a largo plazo”.

Sobre el Paicor

El propósito esencial del programa que está cumpliendo sus primeros 40 años es favorecer y promover la inclusión social, el crecimiento y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes a través de las prestaciones alimentarias y hábitos saludables, para acompañar y apoyar las trayectorias educativas.

A su turno, el Secretario general de la gobernación, David Consalvi, subrayó: “Este es el programa social más importante que tiene la provincia de Córdoba, llega a cada rincón de la provincia y tiende la mano solidaria del Estado a cada niño que necesita un plato de comida para poder desarrollar su proceso educativo”.

Más convenios

El gobernador Martín Llaryora anunció además la incorporación al plan de federalización de distintos municipios que ya pertenecían al Paicor. Se trata de Villa Dolores, Villa Parque Santa Ana, Olaeta, Tuclame, Guatimozin y San José.

Cada uno de ellos se hará cargo de la gestión integral de los comedores escolares de su localidad. La Provincia transfiere mensualmente al municipio, un monto de acuerdo al número de beneficiarios y los servicios que otorga cada colegio, ya sea desayuno o merienda y almuerzo o cena.

En 336 localidades se emplea el sistema Paicor Federalizado. La Provincia envía el dinero al municipio a través de la co-participación y las autoridades locales se encargan de la compra y logística del alimento.

Otras 23 localidades usan el Paicor Cocido que funciona mediante la entrega de viandas de diferentes empresas tercerizadas.

En 56 municipios tiene vigencia el Paicor Crudo. En este caso las empresas se encargan de llevar los alimentos a las instituciones encargadas de elaborar la comida.