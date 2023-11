Luego de conocerse el avance en la Justicia Federal en la investigación por la presunta estafa en la Asociación Mutual de Altos de Chipión, con 11 procesamientos dictados por el juez Pablo Montesi, la causa también tiene otro capítulo en el fuero civil y comercial del Poder Judicial de Córdoba.

Aunque desde un primer momento se hablaba de unos 500 ahorristas damnificados por maniobras aparentemente delictivas de un grupo de personas investigadas por asociación ilícita, lo cierto es que son poco más de 150 los acreedores que pudieron verificar que la entidad –que evitó la quiebra transformándola en un concurso preventivo- se quedó con su dinero. Se trata no solo de habitantes de esta localidad distante de la nuestra a 91 kilómetros, sino también de Porteña, Brinkmann, Morteros, Freyre y San Francisco.

Ahorristas verificados

El juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de San Francisco, Carlos Viramonte, fue quien decretó en octubre de 2020 la quiebra de la Mutual de Chipión, tras resolver la solicitud que había hecho un ahorrista que reclamaba la devolución de 3.000 dólares que había depositado en la entidad.

Sin embargo, en noviembre de ese año la quiebra se convirtió en concurso preventivo: “De esta forma se intenta que el deudor, el concursado, llegue a un acuerdo preventivo con los acreedores, con una mayoría que exige la ley. En el caso que luego no cumpla se le declara la quiebra indirecta”, explicó Viramonte a El Periódico.

Desde ese momento hasta marzo de 2021, los acreedores de la mutual tuvieron tiempo para presentar la documentación que valide su certificación. Recién en julio del mismo año, se dictó la sentencia de verificación de créditos otorgándole legitimidad a parte de los pedidos.

“Son un poco más de 150 los admitidos y verificados, cifra que surge de un informe de la sindicatura. Otros fueron inadmisibles (alrededor de cien) porque no se logró acreditar el dinero, es decir, fueron víctimas en este caso de las maniobras pero sus ahorros iban a una mesa de dinero paralela y no ingresaban a la mutual. De todos modos pudieron iniciar acciones recursivas ante la Cámara Civil de San Francisco que revocó mi fallo y se les admitió el crédito, aunque estas sentencias no están firmes todavía porque la mutual interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia”, explicó el magistrado.

Propuesta

La Asociación Mutual hizo su propuesta y logró conformidad en septiembre de 2022 con la mayor parte de los acreedores –entre el 60 y 70 por ciento-, lo que exige la ley. Un mes después se homologó en la Justicia contemplando acreedores que depositaron moneda extranjera y quienes cuyos ahorros eran en pesos.

El acuerdo es el abono del 60 por ciento de los créditos en un plazo de cuatro cuotas anuales. La primera vencía por estos días, pudo saber El Periódico. Todo es controlado por una sindicatura.

Otro pedido de quiebra

Actualmente el expediente volvió a la Justicia de San Francisco ante un pedido de quiebra por parte de Rentas hacia la Asociación Mutual de Altos de Chipión, al no presentar los planes de pago a los acreedores.

En función de ese planteo, Viramonte explicó: “La mutual depositó la deuda de Rentas, entonces resolví que el pago era suficiente pero que se debían recalcular los intereses. Ahora Rentas apeló ante la Cámara de Apelaciones y en función de lo que se resuelva va a depender que este planteo dé lugar o no a la quiebra indirecta”.

Los procesados por asociación ilícita

El juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, dictó 11 procesamientos en la causa donde se investigan presuntas estafas por unos tres millones de dólares en la Asociación Mutual de Altos de Chipión.

Montesi procesó -según dicta la resolución- como jefe de “asociación ilícita” a Lucas Martín Priotti (41), comerciante del rubro carnicería que llegó a ser gerente de la mutual; también al ingeniero agrónomo y productor agropecuario Fabio Gabriel González (54), el veterinario Carlos Alberto Tomatis (70), el quinielero Oscar Alfredo Larivey (67), los agricultores y hermanos Delcar Miguel Gorgerino (58), Julio César “Peche” Gorgerino (59), Adrián Juan Gorgerino (48); y su padre César Bartolomé “Cesarín” Gorgerino (91), más el contador Rodrigo Martín Vincenti (46).

Además de asociación ilícita, el juez federal les adjudica haber cometido el delito de “intermediación financiera y bursátil no autorizada agravada”. En este caso, a González, Tomatis, Larivey y Priotti les asigna el papel de coautores, mientras que a los Gorgerino (padre e hijos) y a Vincenti los acusa de ser partícipes necesarios.

Asimismo, el contador Diego Germán Monetti (52) y el abogado Fernando Gabriel Baudino Romero (57), fueron procesados por encubrimiento.

Todos los procesados están libres. Desde el Juzgado entienden que la instrucción está bastante avanzada, no hay posibilidad de obstaculizar la investigación y no hay riesgo de fuga.

Por otra parte, Montesi dictó la falta de mérito (para procesar o sobreseer) a la contadora Mirna Lucía Catalina Casale (62), el productor agropecuario Ernesto Juan Bautista “Alemán” Socín (63) y la contadora Lucía Belén Gorgerino (30, hija de Delcar). Además, Daniel Oscar Novello (58) fue sobreseído de la acusación de “abuso de autoridad”.