El ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo, respondió con contundencia una nueva ola de críticas del presidente Javier Milei al gobernador Martín Llaryora, a quien responsabilizó por el fracaso de la Ley Bases y de quien dijo que “juega sucio”: "El Presidente está mal informado y mal asesorado: Córdoba sí hizo el ajuste”, respondió Calvo a Milei, quien se encuentra en Estados Unidos, donde viajó para participar en una conferencia ultraconservadora junto a Donald Trump.

Milei volvió a cuestionar a las provincias porque considera que "no la ven” y que “se resisten a hacer el ajuste”, y en esas críticas mencionó especialmente a Llaryora. La nueva embestida presidencial tiene como trasfondo la nueva y fuerte disputa con los gobernadores tras el conflicto que se desató con el mandatario de Chubut, Ignacio Torres (Pro). La enorme mayoría de gobernadores, de distintos signos políticos, respaldó a Torres.

En declaraciones a La Voz del Interior, Calvo enumeró las medidas de contención del gasto que aplicó la actual gestión provincial. Entre ellas citó el “achicamiento en el número de ministerios” y la “reducción de sueldos de los funcionarios”. “A eso hay que sumarle el impacto del cierre de la paritaria atado al incremento de la recaudación lo que genera mayor previsibilidad para reforzar los programas afectados por los recortes de la Nación”, explicó el funcionario provincial.

“El Presidente no tiene información o está mal asesorado”, resaltó en varias oportunidades. “Milei habla de un gasto en publicidad que es inexistente y está totalmente alejado de la realidad”, apuntó Calvo, quien destacó que “Córdoba tiene y seguirá teniendo superávit fiscal”.

“Cómo no vamos a estar de acuerdo con el equilibrio fiscal, si nosotros lo defendemos desde hace años en nuestra provincia”, planteó el ministro.

AUMENTO DE RETENCIONES

Calvo consideró que el quiebre en la relación entre el gobernador Llaryora y el presidente Milei está directamente relacionado a la negativa del mandatario sanfrancisqueño a apoyar la suba de las retenciones a la industria que el proyecto de la Ley Bases contemplaba antes de que el oficialismo decidiera retirar el paquete fiscal del proyecto.

“Nos opusimos a ponerle retenciones al sector industrial y eso fue un quiebre en la relación con el Presidente: desde ese momento, la relación cambió”, admitió Calvo.

Y agregó: “Hicimos lo que las principales cámaras de Córdoba nos pidieron que era defender la producción. Nuestro gobernador escuchó el pedido de todos los sectores y actuó en defensa de esos intereses que no es más que defender el trabajo”. Calvo hizo referencia así a las reuniones que Llaryora mantuvo durante el tratamiento del proyecto de ley “Bases” con representantes de la Unión Industrial de Córdoba, con la Cámara de Comercio Exterior, con la Mesa de Enlace, el G-6 y la cámara que nuclea a los productores de biocombustibles.

“Nos quisieron imponer condiciones que van en contra del trabajo y la industria. Nuestro gobernador ha dicho que defenderá el aparato productivo y actuamos en consecuencia. Gobernar es general trabajo”, ahondó Calvo, quien recordó que el gobernador cordobés fue el primer mandatario en dialogar con la Casa Rosada.

En línea con la estrategia de Llaryora de recuperar algún tipo de nivel de diálogo entre los gobernadores y la Nación, Calvo reafirmó la posición de la Provincia de “terminar con la confrontación”. “La gente está cansada de este tipo de violencia que no le resuelven los problemas. Tenemos que volver a generar canales para arribar al consenso”, concluyó el ministro.

Apoyo a Llaryora

Llaryora también obtuvo el respaldo de los diputados de Córdoba Federal, además de la senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo, entre otras autoridades.

El bloque de Córdoba Federal señaló en un comunicado el rechazo a las expresiones de Milei. “El señor presidente debería tener la templanza del cargo que inviste y volver a reencauzar en el diálogo y el federalismo su gestión. No se puede pretender cerrar números nacionales “fundiendo a las provincias” como ha sostenido adelante de sus ministros”, cuestionaron

“Además, evidentemente el presidente Milei pretende hacer el ajuste nacional usando fondos que no son de él y, peor, eliminando los subsidios al transporte a los habitantes del interior y no al AMBA. Una vez más tenemos que soportar un ataque inmerecido hacia nuestro gobernador porque defiende la producción y el trabajo, en una provincia con superávit fiscal”, concluyeron.

También Vigo se sumó a la respuesta provincial hacia los dichos de Javier Milei este domingo. A través de un posteo en la red social X, la parlamentaria dijo que “los legisladores nacionales de Hacemos por Córdoba, rechazamos las expresiones del presidente Javier Milei hacia nuestro gobernador Martín LLaryora. El presidente sabe que jamás vamos acompañar ninguna ley que pretenda aumentar los impuestos a la exportación de la industria fabril, de las pymes o al agro”.

Y agregó: “Si esto hubiera ocurrido muchos emprendimientos hoy ya no existirían y sus trabajadores estarían en la calle. Nuestro gobernador y nosotros, los legisladores nacionales, estamos convencidos en defender a la producción cordobesa”.

Vigo señaló además: “Aunque esto enoja al presidente, nosotros nunca vamos a darle la espalda al aparato productivo provincial", y reiteró las declaraciones del bloque de diputados.

Milei, en Estados Unidos

En el sorprendente enfrentamiento con la mayoría de gobernadores, lejos de buscar diálogo Milei siguió descalificando a mandatarios provinciales y consideró el Congreso como “un nido de ratas”.

Milei, quien llega a ocupar varias horas por días utilizando la red X (Twitter), eligió otra vez como blanco de sus ataques al gobernador Llaryora. "No quiere ceder los privilegios de casta pero está dispuesto a cargárselos a todos los cordobeses, y dice que la culpa es mía", afirmó, aunque aclaró que pasa lo mismo "en el resto de las provincias".

No solo eso sino que responsabilizó a las provincias de los problemas de su gobierno y expresamente a Córdoba "por lo sucio que juega el gobernador". Y subrayó que todas las provincias tienen que hacer el ajuste, como lo hizo la Nación, "en las provincias se trata de un punto del PBI".

En cuanto a la gran mayoría de gobernadores que apoyaron a Torres, Milei lamentó que "los firmantes" quedaran "del mismo lado" que los mandatarios peronistas de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de La Rioja, Ricardo Quintela.

Además, el Presidente culpó a ese mismo sector de la política por "destrozar" la Ley Bases en la Cámara de Diputados, al rechazar el intento del Ejecutivo por modificar y mejorar las jubilaciones.

"La casta peleó por sus privilegios", sostuvo, y señaló que por eso hubo que "sacar el capítulo cuatro" de ese proyecto que comprendía modificaciones en el régimen jubilatorio.

"Un pobre chico"

Pero no todo quedó allí: el presidente Milei volvió este domingo a criticar al gobernador chubutense Ignacio Torres, sobre el que republicó varios mensajes con insultos en la red X y ahora lo llamó "un pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato" tras su amenaza de cortar el envío del petróleo y gas de la provincia al resto del país en reclamo de la entrega 13.500 millones de pesos en concepto de coparticipación que no le giró la Nación, y advirtió que, en caso de llevar adelante la advertencia, sería "un delito".

"Pobrecito, Nachito, es un pobre chico que no la ve. No puede leer ni comprender un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande", dijo el Presidente en declaraciones al canal La Nación+ desde la ciudad estadounidense de Washington, donde este sábado participó de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC).