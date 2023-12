En su primer anuncio como gobernador de Córdoba, Martín Llaryora resolvió que reducirá los sueldos de los funcionarios políticos de su gobierno, incluyendo los de gobernador, vice y ministros. Además, dijo que se congelarán las vacantes en el Estado provincial, excepto las que pertenecen a servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

“He decidido que el Poder Ejecutivo esté integrado por sólo 14 ministerios. Además, congelaremos las vacantes en el Estado, excepto aquellas de servicios esenciales: salud, educación y seguridad”, manifestó.

“Vamos a reducir un 25 por ciento el haber de funcionarios y vice, el 15 por ciento el de los ministros, el 10 por ciento el de los funcionarios. Y quiero pedir que dentro de las posibilidades que cada uno de los cuerpos tenga, se sumen a este esfuerzo del Ejecutivo. Vamos por una Córdoba pujante y solidaria, por un Gobierno austero, acorde a las circunstancias que vive la Argentina”, agregó.

“A pesar de las crisis constantes en nuestra querida Patria, y a la falta de acuerdos básicos para salir adelante, los argentinos supimos construir, unidos, algo que nos enorgullece: hoy cumplimos 40 años ininterrumpidos de vida en democracia”, señaló el gobernador, al tiempo que se transmitió un fragmento del discurso de Raúl Alfonsín al asumir en 1983.

“Esta generación debe tener la capacidad de saldar las deudas sociales y de proceso que tiene la dirigencia política con la sociedad. Deudas que no se resuelven -como decía Raúl Alfonsín- con gobernantes iluminados, sino con el aporte de todos y un profundo sentido federal”, continuó.

Mensaje a Milei

En su discurso, Llaryora se refirió al presidente Javier Milei y aseguró que si bien acompañará su gobierno y no pondrá “palos en la rueda”, le pidió que “cumpla con las promesas que le hizo al pueblo de Córdoba", además de las bajas de las retenciones, el reparto equitativo de subsidios y recursos para la Caja de Jubilaciones.

El mandatario provincial señaló que es tiempo de dejar grietas y es necesario lograr consensos entre distintos sectores políticos. “Con el mismo espíritu vamos a acompañar al gobierno del presidente Javier Milei, que hoy asume los destinos de la Argentina. Estamos convencidos de que si al presidente le va bien, le va a ir bien a los argentinos. No es tiempo de poner palos en la rueda, sino de sumar para que finalmente la Argentina encuentre el camino del desarrollo y prosperidad. Debemos ser capaces de recuperar el diálogo y dejar atrás las grietas que todos estamos esperando”, comenzó Llaryora.

“Pero también los cordobeses le decimos al presidente que esperamos y estamos ansiosos que cumple con las promesas que le hizo al pueblo de Córdoba y que sepa que los cordobeses no vamos a abandonar los reclamos históricos para defender a nuestra producción. Por eso pedimos en defensa del agro y el sector productivo las bajas de las retenciones, en defensa de nuestro pueblo que los subsidios se repartan con equidad y en defensa de los jubilados que vengan los recursos que corresponden para poder afrontar los compromisos”, aclaró.

“Aún en lo que dice el presidente que vamos a estar en estanflación, me comprometo para hacer lo imposible para defender los valores de Córdoba como una provincia distinta. Vamos a hacer todo lo posible e imposible para que la obra pública no pare, la salud pública mejore y la educación pública sea un estandarte de calidad y progreso social para todos los cordobeses, vivan donde vivan”, amplió.

“Hay una preocupación central que atraviesa todo el territorio nacional, que es el narcotráfico y la inseguridad. Voy a poner todo mi esfuerzo para que vuelva la tranquilidad a nuestra gente. Pero no será posible sin que el gobierno nacional también asuma sus responsabilidades”, continuó.

“No vamos a parar al narcotráfico si no se custodian las fronteras, si no se radariza el territorio nacional, si no se aplica la ley de derribo, si no se distribuyen las fuerzas federales en todo el territorio, y también si no se realizan y reforman leyes fundamentales”, subrayó.

“Voy a aumentar los recursos para las fuerzas de seguridad y en especial para las fuerzas antinarcótico. Y vamos a duplicar la cantidad de fiscalías antinarcotráfico en toda la provincia”, anunció.