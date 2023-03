En un acto realizado en el centro de convenciones Quorum de Córdoba Capital, se oficializó el lanzamiento de la candidatura de Daniel Passerini al Palacio 6 de Julio, como posible sucesor de Martín Llaryora.

El actual viceintendente fue precedido en la palabra por la senadora nacional Alejandra Vigo y el intendente Martín Llaryora, quienes ponderaron las virtudes del dirigente capitalino y marcaron la cancha a los espacios políticos que competirán por el sillón máximo de la capital provincial.

Vigo abrió el acto con su discurso y destacó “la voluntad política que nunca se acaba en este Partido Justicialista de Córdoba y, en especial, del PJ Capital. De corazón, les digo que de este plenario multitudinario tenemos que irnos más fortalecidos que nunca, superó todas las expectativas”.

"Hoy la gente descree en la política porque no hay solución para mitigar tanta pobreza y dolor. Este plenario nos permite trazar perspectiva y camino. Hay que transitar una nueva campaña para elegir nuevo goberndor e intendente de Córdoba . Nos tenemos que ir de aquí más fortalecidos que nunca. Sabemos que la gente quiere cambio en la actitud y política. Pero el cambio no lo producen los parlanchines que un día están de un lado y al otro día, del otro", criticó.

Por último dijo: “Detrás de Daniel estamos todos. Todos somos Daniel Passerini”.

A su turno, Llaryora destacó el esfuerzo que desde siempre hace la militancia y las figuras de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti. “Córdoba va a seguir en buenas manos porque va a seguir en las manos de Daniel”. "Cuando Schiaretti me propuso ser candidato a Intendente sabíamos que era un desafío. Y cuando asumí, me encontré que en la ciudad había 100 mil personas sin agua potable. Les decían que no se hacían obras de agua potable porque el servicio era provincial. A los anteriores no les importaba la gente, a nosotros si. Nosotros no les ponemos excusas, les damos servicios. El problema no era la municipalidad sino quienes la gobernaron durante 20 años: durante 20 años se fueron pasando la posta y hoy están todos juntos", fustigó.

Emocionado, Passerini agradeció la confianza de los máximos referentes del oficialismo provincial, y devolvió gentilezas reafirmando las aspiraciones presidenciales del gobernador Juan Schiaretti.

"Los cordobeses aportamos muchísimo a la Nación, y no vuelve. Creo que llegó la hora de que los cordobeses aportemos a la Argentina un estadista como Juan Schiaretti. ¡Gracias, Gringo!", señaló el candidato a la intendencia en el Plenario del PJ Capital, que congregó a unos 6 mil militantes.

"Nosotros somos dirigentes de territorio. y la ciudad de Córdoba avanzó mucho en esto tres años y medio. Sabemos que los cordobeses hoy no quieren volver para atrás, y vamos a seguir trabajando para que no lo hagan, con Martín en la Gobernación y yo en la Municipalidad", dijo.

