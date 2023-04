La Provincia proyecta crear de dos nuevas áreas naturales protegidas: Paravachasca y Río Quilpo

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, presentó este viernes un acto en el Centro Cívico de la capital provincial el proyecto de ley para la creación de dos nuevas reservas que se incorporarán al Sistema de Áreas Naturales Protegidas, a cargo de la Secretaría de Ambiente. Se trata de las reservas de usos múltiples de Paravachasca y Río Quilpo.

Además, se proyecta la incorporación de 20 nuevos guardaparques con formación profesional.

“Es clave que para que la provincia sea sustentable cuidemos las áreas naturales que tenemos”, expresó el mandatario provincial, y destacó que “es importante que permanentemente estemos viendo qué otro lugar tenemos que declarar como reserva de usos múltiples”.

“Hoy estamos enviando a la legislatura dos proyectos de ley para agregarle a las 28 áreas de reserva de usos múltiples de la provincia, otras dos más. Una es la reserva de usos múltiples de Paravachasca y la otra la de Río Quilpo. Con esto, Córdoba va a tener 30 en la provincia”, añadió el gobernador.

La iniciativa es un avance en el marco del Plan de Puesta en Valor de Áreas Naturales Protegidas de Córdoba presentado en junio de 2021, que busca fortalecer las acciones de conservación en las reservas naturales que se encuentran bajo categoría de conservación ambiental, en diferentes puntos del territorio.

Según informó el Gobierno provincial, el objetivo ahora es ampliar el territorio custodiado y seguir protegiendo los ecosistemas y el patrimonio natural de Córdoba. De esta manera, se crearán la Reserva de Uso Múltiple Paravachasca, que conservará el bosque serrano de esa región y la biodiversidad que alberga; y la Reserva de Uso Múltiple Río Quilpo, que protegerá las cuencas hídricas del sector serrano y sus zonas aledañas, donde predomina el orco quebracho y se conservan sitios arqueológicos de gran valor socioambiental.

Ambas reservas se sumarán a las 28 Áreas Naturales Protegidas que existen en la provincia de Córdoba y que, en total, abarcan más de cuatro millones de hectáreas de territorio bajo alguna categoría de conservación.

Biodiversidad

“Que tengamos una biodiversidad muy amplia es uno de los motivos por los cuales nos hemos constituido en el principal destino turístico doméstico de Argentina”, subrayó el gobernador.

Y agregó: “El turismo representa cerca de 160.000 puestos de trabajo que genera la provincia, y el trabajo es lo único que garantiza la vida digna. Por eso nosotros siempre impulsamos y subsidiamos el empleo y no el desempleo”.

Durante el acto, el secretario de Ambiente, Juan Carlos Scotto rubricó un convenio con seis municipios y comunas de Córdoba para continuar con el Programa de Federalización, que implica la descentralización de la gestión de las reservas. Esto les permite a los gobiernos locales intervenir de manera inmediata y eficiente en el cuidado de las áreas naturales protegidas.

“Con este modelo de gestión de descentralización del Gobierno provincial, de 19 localidades que teníamos vamos a pasar a un total de 25 municipios involucrados en el cuidado del patrimonio natural de Córdoba. Agradezco especialmente a todos los intendentes por la confianza en el Gobierno y por esta relación de trabajo que venimos manteniendo”, señaló el funcionario de ambiente durante el acto.

La firma se realizó con el intendente de Sebastián Elcano, Lucas Lerda; de San Marcos Sierras, César Briguera; de San José de las Salinas, Marcelo Ruiz; la jefa comunal de La Rinconada, Aurora Peralta; su par de La Rancherita, Alejandro Sosa; y el secretario de Gobierno de Valle Hermoso, Edgardo Quaino.

A su turno, el intendente César Briguera agradeció a la Provincia por “poner en agenda a esta reserva”, y destacó: “Sabemos que cuidando el ambiente vamos por un buen camino y que la reserva que tenemos que cuidar hoy en día es el agua. El río Quilpo es uno de los pocos que ha quedado virgen en la provincia, que no pasa por ningún pueblo, y la verdad que cuidar el agua es un gran trabajo”.

Más guardaparques, planes de manejo y equipamiento

Además de la creación de estas dos nuevas reservas, la Provincia proyecta la incorporación de 20 nuevos guardaparques con formación profesional.

Asimismo, la Secretaría de Ambiente seguirá avanzando en acuerdos estratégicos con el sector académico para la elaboración de Planes de Manejo para la Reserva Hídrica Los Gigantes; Reserva Provincial de Uso Múltiple Salinas Grandes; Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa; Reserva Provincial de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita.

En otro fragmento de su discurso, Juan Schiaretti se refirió al modelo de gestión de Córdoba, donde se trabaja de manera conjunta con el complejo científico académico, las universidades y los municipios.

“Celebro y agradezco a las intendencias y comunas que se suman a este programa, porque lo importante es poder federalizar el cuidado de las áreas protegidas; porque no se puede dirigir todo desde el centro, desde la capital”, afirmó.

Asimismo, está previsto sumar nuevo equipamiento para seguir mejorando la infraestructura de los destacamentos; incorporar 10 vehículos cero kilómetros; colocar 500 nuevos carteles, entre otras acciones.

De este modo, el total invertido por la Provincia desde que se lanzó el Plan de Puesta en Valor de Áreas Naturales Protegidas y lo que se concretará en 2023 será de 500 millones de pesos.

Al cierre de su discurso, Juan Schiaretti remarcó: “Cuidar la ecología, el medio ambiente y las áreas tan bonitas que tiene nuestra Córdoba, es pensar en el desarrollo humano. Y no hay posibilidad de progreso si no es sustentable, si no es sostenible”.

Participaron de la presentación el vicegobernador Manuel Calvo; la ministra de Coordinación, Silvina Rivero; su par Empleo y Formación Profesional, Facundo Torres; el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica; y la vicepresidenta del poder legislativo, Nadia Fernández, entre otros representantes del Gabinete provincial.

Además, estuvieron presentes intendentes y jefes comunales, legisladores, guardaparques y representantes de universidades públicas y privadas con las que se elaboran los planes de manejo.