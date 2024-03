A través de la Resolución 39-Letra D publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, la administración Llaryora resolvió ampliar el conjunto de jubiladas y jubilados provinciales alcanzados por el diferimiento del pago de los aumentos otorgados a los agentes del sector público.

En los considerandos de la medida resuelta por el ministro de Economía de la provincia se responsabiliza por la decisión a los incumplimientos del Estado Nacional para con la Caja de Jubilaciones de Córdoba, “pues no solo no se han transferido las diferencias actualizadas de los fondos destinados a cubrir el desequilibrio de los sistemas previsionales no transferidos, sino que en lo que va del año 2024 no ha efectuado remesa alguna”.

Desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), repudiaron la medida a través de un comunicado.

“Desde UEPC rechazamos y repudiamos la decisión del Gobierno de Córdoba de ajustar una vez más los haberes de las y los compañeros jubilados”, reza el documento.

“A través de una resolución publicada este jueves 29 de febrero, el Ejecutivo provincial amplió el conjunto de jubiladas y jubilados que serán alcanzados por el diferimiento en el pago de los aumentos de haberes, perjudicando a casi la totalidad de las y los trabajadores pasivos de Córdoba"”, continúa el comunicado.

Más adelante agrega que, “sumado a esto, incumpliendo nuevamente un acta acuerdo salarial, el Gobierno decidió suspender el pago del FONID para las y los jubilados, el cual había sido acordado en la negociación paritaria, a principios del 2023”

Finalmente, expresan que “en un contexto de crisis inflacionaria como el que estamos atravesando, esta medida no hace más que profundizar la grave situación que viven nuestras jubiladas y jubilados. En medio de la discusión paritaria que venimos llevando adelante con la Provincia, esta nueva imposición por parte del Gobierno profundiza el conflicto y cierra las puertas al diálogo en pos de una resolución de la negociación salarial.”

