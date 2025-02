La búsqueda de Lian Gael Flores Soraide, el niño de tres años desaparecido en Ballesteros Sud, Córdoba, continúa sin pistas concretas mientras las condiciones climáticas agravan la situación. El Servicio Meteorológico Nacional anunció fuertes tormentas hasta el viernes, lo que complica las tareas de rastrillaje y la conservación de posibles evidencias.

A pesar de estas dificultades, el Ministerio de Seguridad de Córdoba y la Policía provincial aseguraron que el operativo seguirá adelante con el despliegue de más de 340 efectivos, drones, helicópteros, perros rastreadores y personal especializado. Sin embargo, los terrenos anegados y el barro dificultan el acceso a ciertas zonas, según informaron los Bomberos de Ballesteros. "Estamos esperando órdenes y cuando nos llamen nos vamos todos para allá", señaló el jefe del cuerpo de bomberos local.

Desde el inicio de la búsqueda el sábado por la tarde-noche, se recorrieron alrededor de 18 hectáreas sin resultados positivos. Hasta el momento, las pruebas obtenidas incluyen el secuestro de tres camionetas blancas, 11 teléfonos celulares y un pantalón azul, aunque ninguno de estos elementos ha permitido avanzar en la causa. Se han tomado declaraciones a adultos y menores a través del sistema de Cámara Gesell, pero la fiscalía de Bell Ville aún no ha formulado hipótesis concretas sobre lo sucedido.

En este contexto, la abogada Marina Romano renunció este martes a la representación de la familia tras manifestar discrepancias con la fiscalía. "Cuando salió de declarar el papá, me dijo que le habían pedido que no haga más declaraciones sobre el hecho", expresó en medios radiales. También cuestionó la falta de avances en la investigación: "A casi 72 horas de la desaparición todavía la fiscalía no nos trasladó ninguna hipótesis".

El padre de Lian, Elías Flores, reiteró su angustia y la sospecha de que su hijo fue sustraído. "Pienso que alguien lo tiene, me duele mucho", declaró. Además, manifestó su desconcierto ante la desaparición: "Nunca me había pasado esto, cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó que de una desapareció". También pidió que el niño sea encontrado lo antes posible. "No sé si será alguna venganza o qué, pero que aparezca mi niño, porque es un niño tranquilo", expresó en una entrevista con El DoceTV.

Las condiciones climáticas continúan representando un desafío para la búsqueda, con pronóstico de lluvias y posibilidad de granizo en la región. Las autoridades mantienen los operativos en la zona rural de Ballesteros Sud y amplían los rastrillajes en un intento por encontrar alguna pista sobre el paradero del menor.

