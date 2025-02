Continúa el operativo de gran magnitud para dar con el paradero de Lian Gael Flores Soraide, el niño de tres años que desapareció el sábado por la tarde en la localidad de Ballesteros Sud. La búsqueda se ha intensificado con la incorporación de drones, perros rastreadores y un amplio despliegue de personal de seguridad.

El padre del menor, Elías Flores, expresó su angustia en diálogo con los medios. "Pienso que alguien lo tiene, me duele mucho", declaró. Flores explicó que trabaja en un horno de ladrillos y que se percató de la desaparición de su hijo tras regresar a la casa para almorzar. "Cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó que de una desapareció", agregó.

El fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, informó que la investigación no ha arrojado resultados positivos hasta el momento. "No hemos tenido resultados positivos, peritamos tanto afuera como adentro del predio", afirmó. También confirmó que se han secuestrado tres vehículos y más de diez teléfonos celulares, los cuales están siendo peritados, y que no hay personas detenidas hasta el momento. La búsqueda se mantiene activa con personal especializado y un recambio constante de efectivos.

Entre las pistas investigadas, dos vecinos reportaron haber visto una camioneta blanca en el predio el día de la desaparición. "Pensé que podía ser algún cliente que compra ladrillos... no le di importancia en ese momento. No conversó con nadie y ahí nomás se fue", contó un testigo. Otro vecino, identificado como Raúl, detalló que observó "una chata blanca con vidrios polarizados, modelo nuevo", que pasó lentamente por el lugar y se retiró sin interactuar con nadie. Estas declaraciones llevaron a la fiscal Isabel María Reyna a ordenar un allanamiento en la casa de un hombre de la zona, donde se secuestraron tres teléfonos y una camioneta similar a la descrita por los testigos.

El operativo de búsqueda sigue en marcha con más de 200 efectivos desplegados en la zona rural de Ballesteros Sud. Según el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se ha ampliado el radio de rastreo y se han implementado operativos nocturnos con el uso de drones. Además, la fiscalía de Bell Ville activó el Alerta Sofía para intensificar la difusión del caso y aumentar las posibilidades de hallazgo.

El caso ha generado conmoción en la comunidad, donde los vecinos sostienen que nunca antes se había registrado una situación similar. "Nunca pasó nada acá adentro", comentó Maricel, una vecina del lugar.