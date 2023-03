El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó 16 casos positivos de influenza aviar (IA) H5 en la provincia de Córdoba. Además, reportó la muerte de más de 200 mil gallinas en un establecimiento de Río Negro y otras 20 mil aves en Mar del Plata.

En La Mañana de El Periódico FM 97.1, dialogamos con Adrián Rinaudo, jefe de Policía Ambiental de la provincia de Córdoba, quien explicó la situación en la provincia y brindó detalles sobre la enfermedad.

“En la provincia de Córdoba hace unos 15 días en una laguna cercana a Villa María, laguna Las Mojarras, aparecen patos silvestres muertos. Se toma una muestra conjuntamente con Policía Ambiental y personal del Senasa, se envía al laboratorio de Senasa de Buenos Aires y el día viernes 17 de febrero nos avisan que había dado positivo de gripe aviar y empieza un derrotero de 15 y 16 positivos en toda la provincia”, comentó.

Y agregó: “Este caso en la laguna de las mojarras es el único caso que aparece en aves silvestres, en el resto de los casos aparecen en aves de traspatio que son en zonas rurales las gallinas y que tienen contacto directo en algún momento con fauna silvestres. En algunos casos las aves que están migrando bajan a los patios de las casas y comparten con gallinas, patos, pavos domésticos comida agua y cercanía , ahí tenemos entendido se dan los contagios que en la provincia son 16”.

Rinaudo destacó el trabajo de Senasa en conjunto con distintas reparticiones de la provincia. “En cuanto a la circunscripción de cada uno de los focos y la toma de medida sanitaria correspondientes, se hacen dos anillos en cada foco que aparece, con un anillo más chico de 3 kilómetros a la redonda donde se sacrifican todas las aves enfermas y otro anillo más amplio de 8 kilómetros donde se identifica dónde hay aves y se las controla para ver si se han contagiado o no . Esto ha hecho que los focos que aparecen no se vayan diseminando de por sí un foco sobre otro sino que aparecen en focos aislados de la provincia”, comentó.

Contagio entre animales y qué pasa con los seres humanos

Rinaudo explicó que “el contagio entre animales se da entre aves, hay contagios a mamíferos en algunos lugares del mundo, no así en Argentina y en Córdoba tampoco. El tema es el portador, que en la mayoría son aves silvestres y lo llevan de un lado al otro, y cuando se contagian las aves de corral la mortandad es muy grande, prácticamente mueren todas en poco tiempo” .

“En el caso de los humanos el contagio es en contacto con las aves enfermas o muertas, no así en el consumo de carne ni de huevo , no hay ningún registro en el mundo en el que se haya descripto contagio por consumo de carne o de huevo y la gripe aviar si bien la tenemos ahora en Córdoba, hace casi 20 años que esta en el mundo y hay mucho escrito en el mundo. No representa ningún riesgo consumir carne de pollo o huevo”, explicó.

Otra de las cuestiones que aclaró Rinaido es que “si bien es una enfermedad que se transmite por las aves no hay muchas transmisiones en aves como palomas o gorriones. Hace unos días me consultaban por las golondrinas en esta época y no hay contagio descripto por golondrinas, la mayoría de las aves que transmiten esto son las anátidas, los patos que van de una laguna a la otra y llevan la enfermedad”.

Cuidados

Por otro lado, el jefe de Policía Ambiental de la provincia de Córdoba señaló que “los cuidados a tener en cuenta son tratar de mantener a las aves de corral encerrados, que no tengan contacto con aves silvestres, limpiar muy bien las botas de las personas que asisten a las gallinas lo más limpio posible para no trasladar el virus si estuviera en la materia fecal”.

Al mismo tiempo, indicó que “en Córdoba no ha ingresado a producciones avícolas, hay dos casos en Argentina en Buenos Aires y en Río Negro donde sí ingresaron a producciones avícolas lo que hizo que se cierre la exportación de producción agrícola por protocolo mundial”.

Cómo saber si el ave está infectada

Rinaudo señaló una serie de síntomas a tener en cuenta para detectar si un ave está infectada, en ese sentido explicó que pueden presentarse indicios como “plumas erizadas, la cresta se pone de color azulado, las aves tienen conductas erráticas como caminar en círculos o perder el equilibrio porque atacan neurológicamente al animal. Seguramente va a tener diarrea, va a dejar de comer y tomar agua y va a disminuir mucho la puesta de huevos” .

“Cuando son gallinas o aves de corral la mortandad es alta y se mueren todos los ejemplares, no es tan así en la fauna silvestre, por eso pedimos que si ven algún animal silvestre con estos síntomas den aviso rápido y no lo toquen, no se arrimen a asistirlo porque el contagio del humano es en contacto directo con el animal enfermo vivo o muerto, por sus fluidos, la sangre, la lágrima, la saliva, la materia fecal y por eso se aconseja no tocar al animal” , explicó el jefe policial.

Por último, Rinaudo comentó que “el Ministerio de Salud de la provincia ha dado instrucciones a todos los nosocomios que todas las personas que se acerquen con gripe estacional, se le haga la anamnesis correspondiente para saber si tuvo contacto con gallinas o aves en los últimos días para descartar el contagio de gripe aviar y si es necesario hacer los análisis correspondientes”.

Además, indico que el Ministerio de Agricultura también está “trabajando para poder asistir económicamente a las personas a las que fue necesario sacrificar sus aves porque para muchos de ellos la producción de esas aves es su sustento”.