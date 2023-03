Docentes nucleados en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) cumplirán este viernes un paro por 24 horas en reclamo de un mayor aumento salarial al 40% propuesto por el Gobierno de Córdoba. Además, habrá movilizaciones durante la mañana en distintas ciudades de la provincia.

Luego del paro del pasado 27 de febrero en el comienzo del ciclo lectivo 2023, el Gobierno provincial propuso un aumento del 40% a cobrar en cuatro etapas: en el segundo mes del año un 10%; en marzo un 8%; en mayo un 12% y el último en julio, con un 10% final.

Sin embargo, la Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales de UEPC reunida el pasado lunes 6 de marzo rechazó la propuesta gubernamental y acordó llevar adelante un plan de acción que, entre otras cosas, impulsó la adhesión al Paro Internacional de Mujeres del 8M y el paro por 24 horas con movilización a realizarse este viernes en toda la provincia.

También exigieron la titularización de docentes de PIT, ProA, coordinadores de curso y modalidad de adultos y nivel superior; que no se descuenten días de paro, la modificación la Ley 10.694, la cobertura de las prestaciones y que se controle el no cobro de plus en toda la provincia ante Apross.

Una resolución similar se adoptó en el caso de Sadop, ya que informaron que el Consejo Directivo Provincial convocó al paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el día, como habían solicitado a través de los delegados escolares. También la adhesión al paro internacional de mujeres el 8M.

“La paupérrima propuesta presentada (en el salario inicial docente) recién alcanza a la canasta básica total actual (febrero/23) en el mes de julio, por ello los reclamos exigen una verdadera recomposición salarial, un salario mínimo inicial que supere ampliamente la canasta básica total”, consideraron desde Sadop.

La postura del Gobierno

Desde la Provincia, el ministro de Educación, Walter Grahovac, destacó que la propuesta que realizaron desde la Provincia es mayor a la que se firmó a nivel nacional y consideró “difícil” que haya una propuesta mejor. En declaraciones a Canal 10, el funcionario dijo entender que la situación de los asalariados es compleja por la inflación pero recordó que la recaudación provincial también disminuyó por ese motivo.

Aludió a la situación económica compleja que atraviesa el país, para fundamentar la imposibilidad de mejorar la oferta salarial: "Así como entendemos la situación que aqueja a los asalariados porque el proceso inflacionario es alto, también es real que los Estados tenemos una caída de la recaudación porque se manifiesta una recesión económica".

Para el ministro, “Córdoba está entre las provincias que mejores salarios paga a sus educadores”, a la vez que apuntó: "No podemos comprometer lo que no podemos pagar".

Cómo sigue

El sindicato UEPC informó que el próximo martes 14 realizarán una nueva asamblea de delegados departamentales para analizar los pasos a seguir y en caso de existir una nueva propuesta salarial de la Provincia, iniciar el proceso de consulta y resolución.

Asimismo, desde Sadop indicaron que a partir del lunes 13 habrá asambleas de una hora por turno, reuniones de delegados, una marcha de antorchas por las calles de Córdoba y reunión del Consejo Directivo Resolutivo para determinar las próximas medidas.