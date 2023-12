Una mujer de 50 años que estaba desaparecida hace varios días, fue hallada asesinada este jueves en barrio Residencial América, en la zona noreste de la capital cordobesa.

Ante la advertencia de vecinos, personal policial se presentó en el domicilio y halló su cuerpo. Y a partir del testimonio de algunas personas cercanas, uno fue clave para arrestar a un hombre, el principal sospechoso, informó el Doce.tv.

De acuerdo a lo que revelaron en declaraciones, una vecina contó que la víctima le había manifestado días antes: “Si no me ven es porque me mató”.

A partir de ese testimonio dieron detalles del aspecto físico de la pareja de la víctima y luego de un rastrillaje en el barrio, lo encontraron, arrestaron y trasladaron a la comisaría 13.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).