La firma Stellantis (Fiat) anunció una inversión de más de 385 millones de dólares para la planta de Ferreyra, en Córdoba, que será ampliada para la fabricación de nuevos vehículos y motores, por lo que se buscarán alrededor de mil nuevos empleados, si bien la empresa no confirmó ese número.

El anuncio se realiza en un acto junto al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. La firma detalló que el 50% de los nuevos empleos serán para mujeres.

El objetivo será desarrollar una nueva familia de vehículos y la producción de motores, tanto para el mercado local como para exportación. Se trata de la fábrica que produce autos como el Fiat Cronos, tanto para el mercado local y de exportación.

Precisamente, en la firma Lear del Parque Industrial de San Francisco se fabrican componentes del cableado y sistema eléctrico para este modelo de Fiat.

El presidente de la compañía en Argentina, Martín Zuppi, destacó que el anuncio representa una excelente noticia para el país que Stellantis apueste y continúe invirtiendo. Además, resaltó la importancia de la empresa en la provincia mediterránea, que ya cuenta con más de 60 años de historia.

"Sabemos que cualquier cosa que le genere sustentabilidad de trabajo, con un sostenimiento en el tiempo, siempre es bienvenido. La empresa está en Córdoba hace más de 60 años y tuvo un cambio importante en 1996. Ahora anunciamos una inversión de más de 385 millones de dólares para desarrollar lo que es una nueva familia de vehículos, componentes y la fabricación de un motor en Argentina para mercado local y para exportación", explicó Zuppi en diálogo con Cadena 3.

Actualmente, en la planta de Ferreyra se produce el Fiat Cronos, un modelo que lidera las ventas en Argentina en los últimos tres años. "Casi más de la mitad de lo que se produce en Córdoba se exporta", indicó el presidente de Stellantis.

En cuanto al impacto laboral del anuncio de inversiones, Zuppi anticipó que se incorporarán nuevos operarios, aunque se está definiendo el número exacto. Actualmente, la planta brinda trabajo a casi 1.500 personas. "Probablemente, hablamos de una duplicación. Todo depende del desarrollo", expresó, subrayando que la capacitación será fundamental para los nuevos empleados.

La nueva línea de producción incluirá camionetas y otros modelos, lo que permitirá a la compañía adaptarse a las demandas del mercado. "Son todas buenas noticias que nos generan claramente una alegría porque le da sustentabilidad al negocio, la importancia de la compañía y sobre todo el hecho del apoyo a Córdoba, porque es una planta importante para nosotros", destacó.

Sobre la nueva línea de vehículos, Zuppi explicó que no se trata solamente de camionetas, sino que es una línea a nivel general. "No necesariamente es una inversión sobre un modelo particular, sino que lo que estamos haciendo es el desarrollo para que podamos hacer distintos modelos dentro de la fábrica. Eso es muy beneficioso para Stellantis porque le permite a la compañía poder cambiar la producción de modelos en el futuro y que ya estemos preparados para lo que venga como inversión.

Y añadió: "El Fiat Cronos es un B-Sedan que lógicamente en el mercado argentino funciona muy bien, pero tenemos desarrollo para otro tipo de modelos. Por eso hablamos de una familia de vehículos y no en particular un modelo, porque entendemos que tenemos bastantes posibilidades de desarrollo en la planta".

Sobre el avance de la nueva línea de montaje, Zuppi explicó que la empresa está en ese proceso de desarrollo y que la producción de nuevos modelos está programada para comenzar en 2025. Además, se contempla la fabricación de motores que serán utilizados en vehículos de Stellantis en la región, principalmente para exportar a Brasil.