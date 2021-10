Tras la polémica que se generó el lunes en el IPEM N°359 Arturo Umberto Illia de Villa Carlos Paz, cuando un alumno de 5° año decidió ir con pollera porque no está permitido el uso de pantalones cortos en los varones, la directora de la institución aclaró la situación y dijo que, en adelante, podrá debatirse la modificación de Código de Convivencia que determina la vestimenta o uniforme con el que deben asistir los alumnos.

Sobre la acción del estudiante, Alejandra Porte Laborde señaló: “Lo llamamos y se le preguntó por qué asistió con esa vestimenta, para saber si era por una cuestión de identidad de género o percepción de género diferente y respondió que no. Dijo que su problema era el calor que hacía y que, como no lo dejaban venir con bermudas y la pollera de las chicas está permitida, pasó con pollera”, dijo en Carlos Vivo.

La docente explicó que las bermudas no están permitidas porque no están consideradas en los Acuerdos de Convivencias vigentes en la institución.

Por tal motivo, añadió: “Se habló con la mamá y se la puso en conocimiento sobre lo que había pasado; y también con el estudiante, que comprendió la situación y entendió que se podría haber utilizado otro camino para realizar este reclamo”.

¿Se puede modificar el Acuerdo de Convivencia?

La directora aclaró que no existen reglamentos internos, sino Acuerdos de Convivencia construidos por toda la comunidad educativa y que, en esta escuela, tiene vigencia desde el 2013.

“Desde el Ministerio no hay ninguna prohibición respecto a los uniformes”, explicó; por lo que sostuvo que “estos acuerdos pueden ser modificados si cualquier miembro de la comunidad educativa plantea dar inicio a una modificación, incluso los mismos estudiantes”.

La directora argumentó: “Este año estuvimos muy abocados a la vuelta de la presencialidad a clases en el marco de la pandemia, los aprendizajes pendientes del 2020 y 2021. Es cierto que hemos dejado de lado esta discusión que se tiene que llevar adelante”.

Sin embargo, apuntó: “Creo que ya no hace falta platearlo formalmente, porque con esta situación se puso el tema sobre la mesa. Ahora lo vamos a tener que tratar la comunidad toda y ver qué es lo que se resuelve”.

Para ello, explicó que tanto los 800 alumnos más sus respectivas familias, además de más de 100 docentes, son quienes conforman la comunidad y quienes deberán optar por la incorporación de la bermuda, otro tipo de medida o dejar sin efecto alguna modificación en relación a la vestimenta.

¿Habrá sanciones?

Finalmente, Porte Laborde negó que el alumno pueda ser sancionado.

“Sanciones no van a tener, las amonestaciones tal como se concebían antes no están. El trabajo es a través de la palabra con los alumnos, para enseñarles que tienen que aprender a convivir en una sociedad pudiendo plantear posturas o ideas, defenderlas y también aceptar cuando no comparten su punto de vista y seguir conviviendo de buena manera”, cerró.

Fuente: Carlos Paz Vivo